Antalya’nın ve 19 ilçesinin tüm tarih, kültür ve doğal zenginliğini bir arada barındıran yeni web sitesi, ‘Antalya.com.tr’, İngilizce, Almanya, Rusça ve Türkçe olmak üzere 4 dilde hizmet verecek. Web sitesinin lansman toplantısında konuşan Vali Münir Karaloğlu, yıllardır konuşulan ve eksiğinin hissedildiği konunun, Antalya’nın vitrinine monte edildiğini belirterek, “Antalya için bugünü milat kabul edebilirsiniz. Bu yapıyı sadece başlangıç kabul etmek lazım” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin öncü olduğu, Antalya Valiliği ve Turizm Birliği’nin desteğiyle hazırlanan kentin dijital dünyadaki destinasyon yönetiminin yer aldığı ‘Antalya.com.tr’ internet sitesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve turizm sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda sitenin tanıtımının yer aldığı slayt izletildi ve katılımcılara site hakkında bilgilendirmeler yapıldı.



“Valimiz bizi ötekileştirmedi”

Konuşmasında Diyarbakır’a atanan Vali Münir Karaloğlu’na hizmetleri için teşekkürlerini sunan Başkan Muhittin Böcek, “Valimiz, bizi hiç ötekileştirmeden tüm belediye başkanlarında olduğu gibi birçok etkinliklerimizde yanımızda oldu. Antalya’daki bütün kurumlar iktidarıyla, muhalefetiyle Antalya için çalıştık. Başta valimiz olmak üzere, başarıya imza attık. Bütün kurum ve kuruluşlarla bütün vatandaşlarımızla bu başarıyı elde ettik. Bu süreci kavgasız, gürültüsüz geçirdik” dedi.



“Bu konuyu çok ciddiye aldık”

Her ay kent gündemiyle ilgili toplantılar yaptıklarını anlatan Böcek, “Antalya’mızın dijital dünyada olmasıyla ilgili, Antalya için neler yapılabilir? Bunları ele aldık. Valimizin çok katkıları oldu. Bu konuyu çok ciddiye aldık. Yaklaşık 9 ay önce başladık. Belediye olarak valiliğimizin katkısıyla, Antalya.com.tr’nin bugün itibariyle lansmanını yapıyoruz. Antalya’mızda yapılması gereke ne varsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Antalya’nın vitrinine markayı monte ediyoruz”

Yapılan lansmanın, valinin veda törenine dönmesini istemediğini söyleyen Münir Karaloğlu, “Önemli bir konu. Yıllardır konuştuğumuz, eksiğini hissettiğimiz boşluğu Antalya’nın vitrinine monte ediyoruz. Araya kaynasın istemem. Nihayetinde bizim görevlerimiz başlar biter. Antalya’da hizmet ve turizmde kesintisiz olarak devam edecek. Biz 4 sene bu şehrin güzel insanlarına, bu güzel kente katkı koymaya çalıştık. Koyabildiysek ne mutlu? Bu hizmet kervanı devam edecek. Bizin görev süremiz sınırlı ama dostluğumuz da baki” ifadelerini kullandı.



“Bu platforma ihtiyacımız vardı”

Antalya’da toptancı turizm yapıldığına dikkat çeken Karaloğlu, “Diğer yakın ülkelerimiz kadar turizmi bireyselleştirmedik. Toptan yapıyoruz. Tur operatörleri üzerinden sistem işliyor. Bunu dijital dünyanın gereklerine uygun altyapılar oluşturmadan da geliştirme şansımız yok. Misafirimizin tek bir noktaya gelip hem uçağını, hem otelini, hem yer hizmetini, hem restorantını, hem de şehirdeki aktiviteleri aynı deste bulup onları temine edebileceği platforma ihtiyacımız vardı. Bu fikir oradan ortaya çıktı. Bu bir eksikti. Bu platforma ihtiyacımız vardı. Bu bir eksikti. Antalya’nın turizmle ilgili masası var, bu geldiğimiz nokta o masanın başarısıdır” şeklinde konuştu.



“Web sitesi ticarileşmeli”

İnternet sitesinin faaliyete geçmesi noktasında emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Vali Karaloğlu, Antalya için bugünün önemli olduğunu söyledi. Karaloğlu, “Antalya için bugünü milat kabul edebilirsiniz. Bu yapıyı sadece başlangıç kabul etmek lazım. Bu bir yaşayan organizma olmalı her gün yenilenen yapıya kavuşturmamız lazım. Şuanda bize sunulan şey eskidi. Dijital dünya hızlı ilerliyor. Bu yapıyı sürdürebilir kılmazsak ortaya koyulan emeğe yazık olur. Bunu sürdürülebilir kılmamız lazım. Kim yapacak bunu? Bu salon yapacak. Bu arkadaşların elini güçlendirmemiz lazım. Antalya.com.tr’nin ticarileşmesi gerekir. Bunu belediyede nihai devam ettiremez. Kuruluş aşamasında belediye finanse eder ama bir müddet sonra ticarileşmeli” dedi.



“Diyarbakır turizminin Antalya’dan öğrenecekleri var”

Antalya’da güzel günleri olduğunu ifade eden Münir Karaloğlu, “Bizimki görevdi. 4 yıl hep beraber olduk. Çok sıkıntılı günlerimiz oldu, krizler yaşadık ama bir şeyi başardık. Bu şehirde problemleri ve krizleri hep beraber çözmeyi öğrendik. Gelecek krizleri de bu şehir kolay çözer. Son yaşadığımız kriz bizimle ilgili değildi. Allah’ın izniyle bu krizden de çok kolay çıkarız. Hem şehir olarak, hem ülke olarak kolay çıkarız. Şehrimize de, ülkemize de, sektörümüzün dinamizmine de güvenelim. Güzel günler bizi bekliyor. Haklarınızı helal edin. Yöneticiliğimin en güzel günlerini Antalya’da yaşadım diyebilirim. Şimdi de kadim şehir Diyarbakır’a gidiyorum. Diyarbakır turizminin Antalya’dan öğrenecekleri var. Antalya’nın desteğini de ihtiyacı ar. Antalya Valisi ve geleceğin Diyarbakır Valisi olarak sizden destek talep ediyorum. Tecrübenizi inşallah Diyarbakır’ımıza Güneydoğu’muza aktarabiliriz” sözlerine ekledi.



Antalya.com.tr nedir?

Antalya’nın ve 19 ilçesinin tüm tarih, kültür ve doğal zenginliğini, bir arada barındıran yeni web sitesi ile dijital dünyada yer alacak olan Antalya, sosyal medya hesaplarıyla da Antalya’nın tarihi kültürel ve doğal güzelliklerinin tüm dünyaya tek elden tanıtacak. Antalya Valiliği’nin desteği Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Turizm Birliği’nin hazırladığı proje, Antalya’nın dijital dünyadaki büyük eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Turizm Birliği’nin yanı sıra projeye ATSO, AKTOB, ATAV, ALTAV, KETAV, Antalya Tanıtım A.Ş. gibi şehrin önemli STK’ları ve önemli turizm markaları fikir desteği verdi.



Antalya’nın dijital dünyadaki gücünü artırmayı amaçlayan proje sadece web sitesi olarak değil, ilerleyen aylarda aplikasyon ve akıllı şehir uygulamaları ile de dikkat çekecek. Antalya’yı ziyaret edecek olan misafirlere önemli bir yol haritası sunacak olan Antalya.com.tr, İngilizce, Almanya, Rusça ve Türkçe olmak üzere 4 dilde hizmet verecek.



Yayın hayatına başlayan Antalya.com.tr, teknik alt yapısı ve içeriğini daha da zenginleştirilmesi ile 2021 yılında Antalya turizmine önemli bir katkı sunacak. 2,5 milyon nüfusa sahip olan, yılda 15 milyon yabancı, 5 milyon yerli turist ağırlayan ve dünya turizminde önemli bir konumda yer alan Antalya, bu adımı ile dijital dünyada da önemli bir noktaya gelecek.



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