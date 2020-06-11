Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Toplantısı yapıldı

Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu Toplantısı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi.

Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu 2020’nin ilk toplantısını yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığındaki toplantıya Genel Sekreter Cansel Tuncer, Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Mert Batu, Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy, belediyenin ilgili daire başkanları, İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Mustafa Balcı, Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı Derya Ünver, Peyzaj Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Erdoğan ATSO Temsilcisi Murat Yalçın, AESOB Genel Sekreteri Mehmet Işıldağ, AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Akıltopu ve kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, Konyaaltı Sahili’nde yapılan çalışmalar sezona hazırlık çalışmaları ve karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Denetleme Kurulu Üyelerine sahillerle ilgili alan yönetmeliği konusundaki katkıdan dolayı teşekkür etti. Başkan Böcek, “Antalya, Atatürk’ün dediği gibi hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri. Antalyamızın güzelliklerini hep birlikte koruyoruz. Pandemi sürecinde de Konyaaltı Sahili’nin bakımını yaparak, yaza hazırlık çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu süreçte halkın sahilden en güzel şekilde faydalanması, sosyal mesafelerle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Yeni alacağınız kararlarınızın tüm insanlığa Antalya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Böcek’in konuşmaları ardından Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daire başkanlıkları Konyaaltı Sahili ile ilgili alan bilgilendirmesi yaptı. Konyaaltı Sahili’de yapılan çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirildi. Toplantıda, sahilde karşılan sorunlar ele alınırken, çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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