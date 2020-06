Kepez’e hayvan hastanesi müjdesi

Pandemi sürecinde ilçesindeki sokak hayvanlarını besleme seferberliğine dahil olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye’nin en nitelikli hayvan hastanesini Kepez’e kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Kepez Belediyesi, her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de can dostlarını unutmadı. Korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında; sokak hayvanlarının beslenmesi için ilçenin dört bir yanına mama ve su kabı bırakan Kepez Belediyesi, can dostların sağlığı için de mevcut kapların temizlenerek, dezenfekte edilmesini sağlamıştı. Pandemi, sürecinde ilçesindeki can dostları, kendi elleriyle besleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye’nin en nitelikli hayvan hastanesini Kepez’e kazandıracaklarının müjdesini verdi. Kepez’e Hayvan Hastanesi yapılacağı heyecanını ilk olarak PAKODER üyeleri ile paylaşan Başkan Tütüncü, “Kepez Belediyesi modern dünyanın gereklerini içerisinde barındıracak, Türkiye’ye örnek olacak, hiçbir şehirde olmayan muhteşem bir hayvan hastanesi yapıyor. Hayvan Hastanesi’nin proje ve arazi aşaması tamamlandı. 35 bin metre karelik bir alanın içerisinde, bin beş yüz metre kare kapalı alana sahip, laboratuarından ameliyathanelerine kadar, gözlem odalarından aşı odalarına kadar birçok noktada çok farklı özelliklere sahip güzel bir hayvan hastanesini hayata geçiriyoruz. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.



Doğal Yaşam Parkı

Kompleksin sadece Hayvan Hastanesi’nden ibaret olmayacağını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hayvan Hastanesi’nin olacağı araziye doğal yaşam parkı da yapacağız. Doğal Yaşam Parkı’nda insanlar doğada yaşayan canlılarla, hayvanlarla bir araya gelecekler. Mesela at haraları, manejleri olacak. Burada özel çocuklarımıza yönelik olarak rehabilitasyon çalışmalarının da yapılacağı son derece özel nitelikli bir doğal yaşam merkezini de ilçemize kazandırıyoruz. Çok güzel bir park, bahçe ve bununla beraber merkezinde de modern bir hayvan hastanesi. İddia ile söylüyoruz. Bu konuda da çok iddialıyız ve çok iddialı olacağız. Türkiye’nin en nitelikli hayvan hastanesi Kepez’in sokak hayvanlarına hizmet için, bu güzel şehrin hayvan sevgisiyle dolu kalplerine hizmet için Kepez’de olacak" diye konuştu.

Kepez Belediyesi’nin ilçeye kazandıracağı Hayvan Hastanesi Çamlıca Mahallesi’ne inşa edilecek. Hayvan Hastanesi, 3 ameliyathane, gözlem odaları, laboratuvar, aşı odası ile ambulansından röntgen cihazına kadar her türlü konfora sahip olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.