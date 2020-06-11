Masa Dağı’na ‘vatandaş eliyle’ konforlu yaşam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Masa Dağı’na ‘vatandaş eliyle’ konforlu yaşam

İHA

Masa Dağı’na ‘vatandaş eliyle’ konforlu yaşam

Kepez Belediyesinin, vatandaşa kendi eliyle konutunu yapma imkanı sunan ve Kazım Karabekir, Yavuz Selim, Çankaya, Barış ile Esentepe mahallelerinde 3 bine yakın tapu sahibini ilgilendiren Masa Dağı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin parselasyon uygulaması askıya çıktı. Proje kapsamında bölgede vatandaş eliyle site tarzı 5 katlı binalar yapılabilecek.
Antalya’nın Kepez ilçesinde bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor. Antalya şehir merkezinin kuş bakışı izlenebildiği Masa Dağı bölgesindeki gecekondularda oturan vatandaşların, modern konutlar ile her türlü sosyal yaşam imkânı bulunan mahallelerde yaşama hayali gerçek oluyor. Antalya’nın silueti Masa Dağı’na modern bir şehir görünümünü ve konforlu şehir yaşamını getirecek olan imar planının imar uygulaması çalışması da tamamlandı. Referandumda yüzde 90 evet kararıyla kabul edilen plan revizyonu kapsamında Masa Dağı’nda 1250 dönümlük alanda 3 bine yakın gecekondunun, vatandaş eliyle modern konutlara dönüşümü sağlanacak. Bölgedeki Kazım Karabekir, Yavuz Selim, Çankaya, Barış ve Esentepe mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yetersiz imar hakları ve tapu sorunlarından dolayı yıllarca gecekonduların yerine modern konutlar inşa edemiyorlardı. Bölge sakinleri, Kepez Belediyesi’nin 2\B ile ilgili tapu sorunlarını çözmesinin ardından gecekondudan düzenli yapılaşmaya geçme talebinde bulunmuştu.

Dönüşüme referandumda yüzde 90 evet
Kepez Belediye Baştanı Hakan Tütüncü de, vatandaşların taleplerini dikkate alarak bölgeye modern şehir yaşamını getirecek bir imar planı çalışmasını geçtiğimiz yıllarda başlatmıştı. Masa Dağı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 5 mahalle için imar haklarını artıran, site tarzı konutlarda konforlu bir yaşam imkânı getiren, daha büyük yollar ve yeşil alanlar ile kamu tesisleri yapılmasını sağlayan imar planı revizyonu hazırlandı. Kepez Belediyesi, planla ilgili 5 mahalle sakinlerini halk toplantılarıyla bilgilendirdi. Büyükşehir ve ilçe belediye meclislerinde kabul edilen öneri imar planı revizyonu, yapılan referandumda yüzde 90 evet kararıyla kabul edildi. Kepez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü de, referandumda yüzde 90 evet kararıyla kabul edilen imar planının 18. Madde uygulama çalışmasını gerçekleştirdi. Masa Dağı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin parselasyon planı, 1 Haziran tarihi itibariyle askıya çıkarıldı. İmar uygulaması, belediyenin ve 5 mahalle muhtarlıklarının ilan panoları ile Kepez Belediyesi’nin web sayfasında 30 gün süreyle askıda kalacak. İtiraz olmaması durumunda dosya tescile gönderilecek. İtiraz olursa yapılan itirazlar encümende değerlendirmeye alınacak. Bu işlemin ardından imar uygulaması dosyası, tescil işlemlerinin yapılması amacıyla Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilecek.

Yeşil aladaki gecekonduların tapu sorunu çözüldü
Tescil işleminin ardından 5 mahalledeki 3 bine yakın tapu sahibi, belediyeden yapı inşaat ruhsatı ile imar durum belgesi (çap) aldıktan sonra diledikleri ve istedikleri inşaat firmalarıyla kendileri anlaşarak, yapılarını yaptırabilecekler. İmar uygulamasıyla Masa Dağı’ndaki 1 milyon metrekare büyüklüğündeki yeşil alan içerisinde gecekondusu olan vatandaşların, en yakın imar adasından parsel verilmek suretiyle tapu sorunları çözüldü. Uygulama kapsamında imar parsellerinden zayiat kesintisi yapılmaz iken kadastro parsellerinden yasal zorunluluk olan zayiat kesintisi yapıldı. İmar revizyonuyla mevcut imar planında 0.60 olan yoğunluk 0.80’e, zemin +1 olan kat adeti zemin +4 şeklinde toplam 5 kata çıkarıldı. Mevcut planda ticaret olarak ayrılan alanlar, planda yine ticaret olarak tasarlandı. Bu alanlar için emsal değeri 0.80 olarak belirlendi. Adaların birleştirilmesi ile oluşturulan konut alanları için emsal değeri 0.80 oldu. Kentsel yenilenmeyi, belediye ya da TOKİ değil, vatandaş kendisi yapacak. Belediye, sadece yapılacak konutların dış cephesinin geleneksel mimaride olması amacıyla projede tavsiyede bulunacak. İmar uygulaması alanında Kepez Belediyesi adına herhangi bir tapu veya parsel oluşturulmadı. Bölgedeki belediye ait hisse ve parseller ise 5 mahalledeki tapusu olmayan gecekonducu vatandaşlar için kullanılacak.

Konforlu evler, modern mahalleler
Parsel büyüklüklerine göre birleşmeden kaynaklı ilave yüzde 5 ile yüzde 10 arasında promosyon (Fazladan inşaat hakkı) verilecek. İmar revizyonuyla bölgedeki 160 adet imar adası, 30 imar adasına dönüştürülüyor. Böylelikle ada ve parseller büyüyor. Büyük parsellerde site tarzı yapılaşma oluşacağından daha nitelikli, değerli ve yaşanabilir konutlar yapılacak. İçerisinde havuzları, otoparkları, oyun alanları, park ve bahçeleri, sosyal yaşam alanları olan modern ve güvenli konutlar inşa edilecek. İmar planıyla daha geniş yollar, daha yeşil bir çevre, daha büyük okul ve kreş alanları, kültürel ve sosyal tesis alanları, daha büyük cami alanları ile modern mahalleler oluşacak.

İmar haklarının yetersizliği dönüşüme engeldi
Bu 5 mahallenin ilk olarak 2\B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş hazine ile Vakıf arazileri problemleri çözüldü. Ancak mülk sahipleri, taşınmazlarının tapularını alsalar da mevcut imar planlarında verilen hakların(küçük parsel, düşük kat ve düşük inşaat yoğunluğu) yetersiz olmasından dolayı, yeni konutlarını inşa edemiyorlardı. Söz konusu alanın bir kısmı 1988 yılında ıslah imar planı mantığı ile bir kısmı ise 1996 yılında yapılan planlama çalışmaları ile planlı hale getirildi. Günümüze kadar yaşanan 2/B, parselasyon iptalleri, mülkiyet gibi sorunlar nedeniyle bölge gecekondu dokusundan kurtulamamış, boş alanlar ise hiç yapılaşamamıştı. Revizyon alanındaki planlarının çok eski olması nedeniyle yeni bir imar planı yapılması kararı alındı.

Daha geniş yollar, büyük parklar
1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile imar adaları birleştirildi. Ulaşım ve yeşil alan sistemi yeniden düzenlenen revizyon planda, sosyal donatı dengeleri artan nüfusun ihtiyacına göre standartları fazlasıyla sağlayacak biçimde düzenlendi. Artan nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda artırılan donatı alanları ise erişebilir bir biçimde tasarlandı. Alana 2 adet pazar alanı önerildi. Halihazırda yer alan cami alanları, alan büyüklükleri standartları sağlayacak biçimde düzenlendi. Revizyon alanının ortasından güneykuzey ve batıdoğu doğrultusunda 20, 15 ve 10 metrelik yollar da önerildi. Yeni planlama ile bölgede 491 dönüm yeni yeşil alan üretilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da uyuşturucudan tutuklanan sayısı 9'a yükseldi
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucudan tutuklanan sayısı 9'a ...
Alev topuna dönen araçtan kaçmak için yarıştılar Freni boşalıp park halindeki diğer araçlara doğru yönelen otomobili fark eden sürücüler, araçlarını yanmaktan son anda kurtardı
YEREL HABERLER Alev topuna dönen araçtan kaçmak için ...
Antalya’da uyuşturucu çetesine 7 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya’da uyuşturucu çetesine 7 tutuklama
Antalya, dijitalde tek destinasyon oldu
YEREL HABERLER Antalya, dijitalde tek destinasyon oldu
Kepez’e hayvan hastanesi müjdesi
YEREL HABERLER Kepez’e hayvan hastanesi müjdesi
Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Toplantısı yapıldı
Antalya dijital dünyaya aktarıldı Antalya’yla ilgili kurulan yeni web sitesi, kentin tarihi, kültür ve doğal zenginliğini bir arada barındırıyor Antalya’nın web sitesinin lansmanı yapıldı Antalya Valisi Münir Karaloğlu: “Antalya için bugünü milat kabul edebilirsiniz. Bu yapıyı sadece başlangıç kabul etmek lazım” “ Yıllardır konuştuğumuz, eksiğini hissettiğimiz boşluğu Antalya’nın vitrinine monte ediyoruz”
YEREL HABERLER Antalya dijital dünyaya aktarıldı Antalya’yla ilgili ...
Konyaaltı’nda kitaplar çocuklara ulaştı
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda kitaplar çocuklara ulaştı
Kepez 4. kreşine kavuşuyor
YEREL HABERLER Kepez 4. kreşine kavuşuyor
Başkan Tütüncü şehit aileleriyle hasret giderdi
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü şehit aileleriyle hasret giderdi
Antalya’da “Huzurlu Sokaklar Uygulaması (2020-1)” yapıldı 95 araç sürücüsüne 71 bin 154 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Antalya’da “Huzurlu Sokaklar Uygulaması (2020-1)” ...
Alev topuna dönüp, yokuş aşağı giden otomobil korkuttu
YEREL HABERLER Alev topuna dönüp, yokuş aşağı giden otomobil ...
Sınavlar öncesi okullarda dezenfekte çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Sınavlar öncesi okullarda dezenfekte çalışması ...
Çorapçıyı öldürene 25, azmettirene 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Çorapçıyı öldürene 25, azmettirene 15 yıl hapis
Eşyaları pencereden sokağa attı, polis eve kapıyı koçbaşıyla kırarak girdi
YEREL HABERLER Eşyaları pencereden sokağa attı, polis eve kapıyı ...
TARSİM Antalya’da resmi ziyaretler gerçekleştirdi
YEREL HABERLER TARSİM Antalya’da resmi ziyaretler gerçekleştirdi
Sinir krizi geçirip eşyalarını sokağa fırlatan adam, özel harekat polislerince koçbaşıyla kapısı kırılıp evden alındı Evinin penceresinden televizyon, cep telefonu, tavla ve bazı ev eşyalarını sokağa fırlatan kişi, 2,5 saatlik ikna çabasına kulak asmayınca devreye özel harekat polisi girdi Kalkan eşliğinde apartmana giren ekipler, levye ve koçbaşı kullanarak eve girip şahsı evden çıkardı
YEREL HABERLER Sinir krizi geçirip eşyalarını sokağa fırlatan adam, ...
Kardeşinin kartıyla polise gitti, 12 yıl 7 ay hapisle arandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kardeşinin kartıyla polise gitti, 12 yıl 7 ay hapisle ...
Döşemealtı'nda kaçak yapılara ve işgallere geçit verilmiyor 18 kaçak yapı ve tel örgülerle işgal edilmiş 20 ayrı noktada yıkım gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda kaçak yapılara ve işgallere geçit ...
Kısıtlama döneminde kaza yapıp 'basın mensubuyum' dedi, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı Kaza ifadesini değiştirmek için kendi ayağıyla polis karakoluna geldi, adam öldürmeden arandığı belirlendi Polise gösterdiği kartın abisine ait olduğu anlaşıldı, tutuklanıp cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Kısıtlama döneminde kaza yapıp 'basın mensubuyum' ...
Alanya’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Alanya’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 ...
Konyaaltı’nda parklar temizlendi
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda parklar temizlendi
Sanat ve meslek kursları açıldı
YEREL HABERLER Sanat ve meslek kursları açıldı
Antalya'da caretta caretta alanları protokolle koruma altına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da caretta caretta alanları protokolle koruma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X