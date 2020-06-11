Antalyaspor, PCR ve antikor testinden geçti Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar yarın İstanbul'a gidecek

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Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarında sona geliyor.

Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugünkü antrenmanını öğle saatlerinde gerçekleştirdi. Antrenmana istasyon sahasında başlayan kırmızıbeyazlılar, daha sonra büyük sahada bir süre şut çalıştı. Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanı öncesindeki son çalışmasını yarın sabah Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacak ve ardından İstanbul'a gidecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takım, 2 gün önce TFF tarafından zorunlu tutulan PCR ve antikor testinden geçti. Sakat ve cezalı yok. Takımda yurt dışında olan Charles ve Bahadır dışında eksik bulunmuyor" denildi.

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