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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Telefon dolandırıcılarını polisle iş birliği yapıp, yakalattı

DHA

Telefon dolandırıcılarını polisle iş birliği yapıp, yakalattı

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Necla Can, telefonla arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan 3 dolandırıcıyı, polisle iş birliği yaparak, yakalattı.  <br>Yayla Mahallesi'nde yaşayan Necla Can'ı önceki sabah 08.30 sıralarında arayan kimliği belirsiz kişiler, kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı. Can'a adının kuyumcu dolandırıcılığı gibi olaylara karıştığını söyleyerek, suçsuz olduğunu kanıtlayabilmesi için verecekleri talimatları telefonu kapatmadan yerine getirmesini bildirdiler. Kendisini arayanların dolandırıcı olduğunu anlayan Necla Can da söylenenlere inanmış gibi yapıp, yürüyerek Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki polis merkez amirliği önüne geldi. El işaretleriyle polisi uyaran Necla Can, daha sonra da telefondaki kişinin talimatı üzerine bankaya gitti. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de harekete geçti. Polislerin talebi üzerine banka görevlileri, Necla Can'a içine kağıtlar konulan zarfı verdi.<br>Necla Can zarfla evine dönerken, sivil polisler de çevrede önlem aldı. Telefondaki dolandırıcıların talimatları doğrultusunda Necla Can, paraları poşet içinde buzdolabına, evin anahtarını da kapının önündeki ayakkabının içerisine bıraktı. Ardından da evden çıktı.<br>Parayı almak için gelen şüpheli Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. İran uyruklu A.T. olduğu belirlenen şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, otomobille kaçan K.T. ve K.G. adlı şüpheliler de Serik ilçesi girişinde yakalandı. Dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.<br>'SESSİZ KONUŞARAK POLİSE DURUMU SÖYLEDİM'<br>Necla Can, 'Seni takibe aldık sakın korkma biz sana yardımcı olacağız ama ailene dahi bir şey söylemeyeceksin, kendi aramızda halledeceğiz, biz seninle diyaloğa geçeceğiz' dediler. Dediklerini yapmaya karar verdim. Karakolun önüne gidip, sessizce polise yaklaşıp durumu söyledim. Polis de 'Biz senin arkandan geliyoruz' dedi. Gittim bankaya. Polis memuru da bankadakilere durumu anlattı. Para yerine, kağıtları paketleyip verdiler" dedi.<br>'EVİME DÖNDÜĞÜMDE POLİSLER KELEPÇELİ GÖTÜRÜYORLARDI'<br>Eve geldiğinde polislerin de kendisini takip ettiğini kaydeden Necla Can, şunları ifade etti.<br>"Evin kapısına geldim. Polisleri odaya aldım. Sonra 'Parayı siyah bir poşete koy, üç defa bağla, buzdolabına koy' dediler. Parayı buzdolabına koydum. Kullanmadığım bir ayakkabının içine anahtarı koyup, evden çıktım. Eve döndüğümde polisler kelepçeli götürüyorlardı şahsı. Karşı karşıya geldim ama korkudan bakamadım."<br>Yaşadığı olayın psikolojisini bozduğunu söyleyen Necla Can, "Herkesten rica ediyorum böyle şeylere inanmasınlar. Benim gibi yapsınlar, en yakın karakola başvursunlar" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-06-11 17:11:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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