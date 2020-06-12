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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslardan fışkıran sulara ziyaretler başladı

DHA

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Türkiye'nin en güzel yaylalarından biri olan Gömbe'nin hemen üstündeki Akdağ'ın bağrından iki su fışkırıyor. Biri Uçarsu, diğeri Yeşil Göl. Elmalı, Kaş ve Demre ilçelerine içme ve sulama suyu olarak hayat veren iki su, koronavirüs sonrası başlayan normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'ın zirvelerine yakın noktada 'Yeşil Göl' adında, denizden 1990 metre yükseklikte bir krater gölü bulunuyor. Adını renginden alan ve 50 dönümü kaplayan Yeşil Göl'ün su sıcaklığı 12...

Toroslardan fışkıran sulara ziyaretler başladı

<br>Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Türkiye'nin en güzel yaylalarından biri olan Gömbe'nin hemen üstündeki Akdağ'ın bağrından iki su fışkırıyor. Biri Uçarsu, diğeri Yeşil Göl. Elmalı, Kaş ve Demre ilçelerine içme ve sulama suyu olarak hayat veren iki su, koronavirüs sonrası başlayan normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.<br>Batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'ın zirvelerine yakın noktada 'Yeşil Göl' adında, denizden 1990 metre yükseklikte bir krater gölü bulunuyor. Adını renginden alan ve 50 dönümü kaplayan Yeşil Göl'ün su sıcaklığı 12 derece civarında. Etrafında çiçekler açan gölün suyu Akdağ'ın bağrından geliyor. Bu su belirgin bir biçimde aşağı doğru dökülen Uçarsu Şelalesi'ne akıyor. Gölde yeşil renkte olan buz gibi su Uçarsu Şelalesi'nden aşağı doğru bembeyaz akıyor.<br>Uçarsu Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağıya beyaz bulut gibi uçuyor. Kıvrımlar çizerek, aşağı doğru akan şelalenin suyu, Gömbe Mahallesi'nden geçerek Çayboğazı Barajı'na akıyor. Bu barajda toplanan su Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veriyor. Bu suyun sıcaklığı da 12 derece civarında ve buz gibi.<br>Yeşil Göl ve Uçarsu'yu ziyaret edenler, ayaklarını, ellerini, yüzlerini yıkıyor ve sudan içiyor. Bidonlara koyarak evlerine, illerine götürüyor ve şifa bulduklarına inanıyorlar. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Abdal Musa Şenlikleri yapılamadığı için ziyaret edilemeyen Yeşil Göl ve Uçarsu'ya normalleşme sürecinin ardından yeniden ziyaretçiler gelmeye başladı.<br>Anadolu Ereni Abdal Musa'nın kutsadığına inanılan Uçarsu'nun efsaneye göre kışın Seydikemer'e, yazın ise Gömbe Yaylası'na akıttığına inanılıyor. Bu nedenle Uçarsu ve Yeşil Göl, kışın kuruyor. Sular Seydikemer tarafına akıyor. Her yıl 5 veya 6 Mayıs günü ise Gömbe yönüne akmaya başlıyor.<br>Uçarsu Şelalesi'ni ziyaret eden Yusuf Şahin, "Muhteşem bir güzellikteyiz. Torosların bağrından fışkırıp, aşağı bereketini bırakan yerdeyiz. Yılda bir kez burayı görün, güzel anılarla ayrılın. Ama doğayı kirletmeyin" dedi.<br>İbrahim Ekinci ise, "Burası Torosların bağrından çıkan, insanlara ve doğaya hayat veren Gömbe Uçarsu Şelalesi. Şelale, kışın Seydikemer tarafına yazın da Gömbe tarafına hayat vermektedir. Herkesin bu şelaleye gelmelerini, görmelerini şiddetle tavsiye ediyorum" diye konuştu.<br>Yusuf Yağızel de şöyle konuştu:<br>"Buz gibi suyuyla Gömbe ve Elmalı Ovası'na hayat veren bu su, güzel bir sudur. Bu suyu herkesin gelip görmesini ve içmesini tavsiye ederim. Kesinlikle çevremizi kirletmeden."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR<br>2020-06-12 08:04:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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