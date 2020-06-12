Otopark kortta ikiz raketler

<br>Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 11 yaşındaki ikizler Fatma Karya ile Mehmet Batuğ Arslan, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle tenis antrenmanlarına gidemeyince yaşadıkları sitenin kapalı otoparkını korta dönüştürdü. Annesi Rukiye Arslan'ın gözetiminde otoparkta antrenman yapan ikizlerin yaşadığı en büyük zorluk, araçların altına giden topu almak oluyor.<br>Antalya'da yaşayan Fatma Karya ile Mehmet Batuğ Arslan, anneleri Rukiye Arslan'ın yönlendirmesiyle 5 yıl önce tenise başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tenis eğitimi kursunda antrenör Çağlar Özkan yönetiminde çalışan ikizler, farklı yaş kategorilerinde katıldıkları turnuvalarda birincilik elde etti. Koronavirüs nedeniyle tenis kortlarının kapanması sonrası antrenman yapamayan ikizler, antrenörlerinin yönlendirmesiyle uzaktan eğitime başladı. Anneleri Rukiye Arslan'ın önerisiyle yaşadıkları sitenin kapalı otoparkında çalışan kardeşler, araçların arasında raket sallayarak antrenmanlarını sürdürdü.<br>Koronavirüs nedeniyle 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağında sitenin kapalı otoparkında antrenman yapan ikizler, haftanın 5 günü çalışmalarını sürdürüyor. Otoparkta araçların park yerini belirleyen plastik dubaya bağladıkları ipi file olarak kullanan iki kardeş, oluşturdukları kortta antrenman yapıyor. Topa lastik ip bağlayıp, raketlere vurarak antrenman yapan, duvara top atan ikizler, zaman zaman da araçların üzerinden topu atarak tenis antrenmanını gerçekleştiriyor. İki kardeş otoparkta antrenman yaparken aracın altına giden topun alınması sırasında büyük zorluk yaşıyor.<br>Otoparkta her gün 2 saat antrenman yaptıklarını anlatan Mehmet Batuğ Arslan, "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayınca otoparkta ikizimle antrenmanlara başladık. Annem yanımızda oluyor ve bize destek veriyor. Koronavirüs süreci geçtikten sonra antrenmanlarımızı tenis kortunda yapmayı ve turnuvalarda başarı kazanmayı istiyorum. Hedefim milli takıma seçilmek" dedi.<br>Otoparkta antrenman yapmanın eğlenceli olduğunu anlatan Fatma Karya Arslan ise "Dışarı çıkamadığımız için antrenman, spor yaparak günlerimizi geçiriyoruz. Plastik dubaya ip bağlayıp, file gibi maç yapıyoruz. Araçların arasında tenis maçı yapıyoruz. Topa lastik ip bağlayıp, raketle vurarak antrenmanımız var. Duvarlara atış yapıyoruz. Antrenmanda sık sık topumuz arabaların altına gidiyor. Topu alırken zor oluyor. Benim de hedefim milli takıma seçilmek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM<br>2020-06-12 08:08:34<br>

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