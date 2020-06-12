Serik'te karantina sona erdi, kızının mezarını ziyaret etti

<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında Merkez Mahallesi'ndeki 15 sokakta uygulanan karantina sona erdi. Karantinadan çıkanlardan Dursun Kara, ilk olarak kızının mezarını ziyarete gitti.<br>Serik ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulunduğu değerlendirilenlerin yaşadığı Merkez Mahallesi'nde bulunan 15 sokakta, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 21 Mayıs gecesi başlatılan, ardından 7 gün süre ile uzatılan karantina uygulaması sona erdi. Yasağın sona ermesiyle 15 sokağın giriş ve çıkışlarında bulunan demir bariyerler, dün gece yarısı itibarıyla polis tarafından kaldırıldı.<br>Karantinanın sona erdiği bölgede yaşayanlardan Dursun Kara, sabah saatlerinde eşini ve çocuklarını da yanına alarak, ölen kızı Gönül Yılmaz'ın mezarını ziyaret etti. Sıkıcı bir karantina süreci yaşadıklarını aktaran Kara, "21 gündür karantina nedeniyle kızımın mezarına gidemiyordum. Karantina süresince alışkın olmadığımızdan oldukça bunaldık. Mahallemizde hastalık diye bir şey kalmadı. Devletimiz, milletimiz ve halkımız bizlere çok yardımcı oldu. Ölüm yok, vaka da çıkmıyor. Allah herkese sıhhat versin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-06-12 11:48:48<br>

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