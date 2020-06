Başkan Çavdar: "E-dönüşümünün sağlanması için sorumluluklarımızı yerine getirdik"

Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, "Meslek mensuplarımız teknolojinin hızlı gelişimine her koşulda en hızlı şekilde ayak uydurmuş, devletin edönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumluluk ve özveri ile yerine getirmişlerdir" dedi.

Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Meslek Yasasının Kabulünün 31. yıldönümü nedeniyle açıklamada bulundu. Çavdar, "13 Haziran 1989 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik meslekleri yasal statüsüne kavuşmuştur" ifadelerinde bulundu.

Çavdar, "Meslek Yasamızın yasal statüsüne kavuşmasıyla birlikte meslek mensuplarımız, muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetleriyle ekonominin en önemli paydaşlarından biri olarak, ülke ekonomisinin gelişmesi ve güçlenmesi için büyük bir özveriyle çalışmıştır. Ürettiği değeri toplumla paylaşmış, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiştir. Teknolojinin hızlı gelişimine her koşulda en hızlı şekilde ayak uydurmuş, devletin edönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumluluk ve özveri ile yerine getirmişlerdir. Meslek camiamız, ülkemizde ve dünyadaki tüm gelişmeleri yakından izleyerek, yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile her zaman paylaşmıştır. 1989 yılında umutla, bugün gururla, gelecekte gelişerek var olacak mesleğimizin yasal statüye kavuşmasının 31. yıl dönümünü dolayısıyla mesleğin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.