Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul'a yola çıktı

<br>Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- SÜPER Lig´in 27´nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile karşılaşacak Akdeniz temsilcileri Alanyaspor ve Antalyaspor, bugün aynı uçakla İstanbul´a gitti.<br>Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 18.30´da deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ayrıca Fraport TAV Antalyaspor da aynı gün saat 21.00´da Beşiktaş ile karşılaşacağı için iki kulüp yönetimi anlaşarak tek uçakla İstanbul´a doğru yola çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında özel uçak ayarlayan iki kulüp, sosyal mesafeye dikkat ederek uçakta karşılıklı seyahat etti. <br>Öte yandan iki Antalya temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 18 Haziran Perşembe günü karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK<br>2020-06-12 15:28:07<br>
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