Antalyaspor Genel Müdürü Adem Kart, ikinci kez baba oldu

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Antalyaspor Kulübü Genel Müdürü Adem Kart, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Antalyaspor Kulübü Genel Müdürü Adem Kart, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Memorial Antalya Hastenesi'nde dünyaya gelen bebeklerine Duha ismini veren DuyguAdem Kart çiftine, doğumu gerçekleştiren Dr. Timur Uğurlu, bebeğin sağlıklı olduğunu belirterek artık abla olan Hira'yı da kutladı.

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