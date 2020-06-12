Antalya'da 2 dönüm makilik alan yandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm makilik alan zarar gördü.
Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Sarmaşık mevkinde saat 17.00'da orman yangını çıktı geldi. Yangını gören vatandaşlar 177 yangın ihbar hattını aradı. Yangına Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz müdahale etti. Yangın söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu rüzgara rağmen yangın büyümeden söndürüldü. Yangında 2 dönüm makilik zarar gördü.
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