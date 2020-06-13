Atatürk Bulvarı’nda kavşak düzenleme çalışması Altınyaka Kavşağı’ndaki çalışma 20 gün sürecek

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatmak için Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı ve Boğaçay Caddesi kesişiminde kavşak düzenleme çalışması yapacak. 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak çalışmalar kapsamında yolda kısmi daraltmalar yapılacağından vatandaşların dikkatli olması istendi.

Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesinin ana arter yolu olan Atatürk Bulvarı üzerinde trafiği rahatlatmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık İl Müdürlüğü Kavşağı, Atatürk Bulvarı6. Cadde kesişimi, Atatürk BulvarıGazi Mustafa Kemal Bulvarı kesişiminde, sonrasında da KOSHİM yanındaki kavşakta genişletme çalışması başlatan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, şimdi de Altınyaka Kavşağı’nda çalışma yapacak.

Atatürk BulvarıBoğaçayı Caddesi kesişiminde 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak çalışmaların 5 Temmuz Pazar günü tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar süresince yol kapatma olmayacak ancak yolda kısmi daraltmalar yapılacak. 20 gün sürecek çalışmalar boyunca yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olması istendi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.