Adrasan'da gün doğumu turizmi

<br>İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın turistik bölgesi Adrasan, gün doğumu manzarasıyla hayran bırakıyor. Adrasan'da faaliyet gösteren turistik işletmelerin sahipleri, gün doğumunu izlemek için bölgeye gelenlerin her sabah düzenlenen gün doğumu turlarıyla birlikte fotoğraf çekimleri için plaja akın etiğini kaydetti. <br>Tatillerini geçirmek için turizm cenneti Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan'ı seçen tatilciler, gün doğumu manzarasının tadını çıkarıyor. Adrasan'ın konumu nedeniyle denizin üzerinden doğan güneşin ilk ışıkları, turistik bölgeye farklı düşüyor. Bungalov evlerin, butik otellerin ve pansiyonların bulunduğu Adrasan sahili, gün doğumuna yakın tatilcilerin akınına uğruyor. Kimisi gün doğumunu denizin içinden izliyor, kimisi o anın fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Gün doğumunda denize girenler de oluyor. Deniz suyu sıcaklığının 21 derece olduğu Adrasan'da, deniz ile güneşin birleştiği nokta altın sarısı görünümüyle izleyenleri büyülüyor.<br>Adrasan için gün doğumunun önemine dikkati çeken bir otelin işletme müdürü Azize Taşır, koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan insanların doğa yürüyüşü ve güneşin doğuşunu izlemek için günler öncesinden rezervasyon yaptırdığını söyledi. 1 Haziran itibariyle kısıtlamaların hafifletilmesiyle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa gibi şehirlerden tatilcilerin geldiğini anlatan Taşır, "Gün doğumundan bir saat önce misafirleri kaldırarak, kahve eşliğinde sahile götürüyorum. Ardından profesyonel fotoğrafçıların katılımıyla foto safari yapıyoruz. Gün doğumu 10 dakika içinde tamamlanıyor. Tüm güzellikleri kısa bir zamana sıkıştırıyoruz. İnsanlara motive kaynağı oluyoruz" dedi.<br>Gün doğumunun başlamasıyla bir anda altın sarısı renge bürünen deniz, mistik atmosferiyle görenleri hayran bırakıyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ<br>2020-06-13 11:44:25<br>

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