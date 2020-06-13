Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar için özel video

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar için özel video

DHA

 Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) -  Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, tribünde yer alamayacak taraftarlar için özel video yayınladı. Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'e verilen aranın ardından 27'nci hafta karşılaşmasında bugün Beşiktaş ile oynayacak. Kırmızı beyazlı kulüp sosyal medya hesabında yayınladığı görüntüyle koronavirüse yönelik tedbir kapsamında tribünde yer alamayacak taraftarına mesaj verdi. "Tribünler sensiz olsa da sessiz değil. Kalbimizin en özel yerinde tezahüratlarınızı duyuyoruz....

Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar için özel video

<br> Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - <br>Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, tribünde yer alamayacak taraftarlar için özel video yayınladı.<br>Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'e verilen aranın ardından 27'nci hafta karşılaşmasında bugün Beşiktaş ile oynayacak. Kırmızı beyazlı kulüp sosyal medya hesabında yayınladığı görüntüyle koronavirüse yönelik tedbir kapsamında tribünde yer alamayacak taraftarına mesaj verdi. "Tribünler sensiz olsa da sessiz değil. Kalbimizin en özel yerinde tezahüratlarınızı duyuyoruz. Biliyoruz ki yanımızdasınız" mesajıyla yayınlanan videoda Antalya Stadyumu'nun soyunma odasında Boffin, Sinan Gümüş, Nazım Sangare'nin formasını giymesinin ardından teknik direktör Tamer Tuna diğer futbolculara taktik veriyor. Tünelden geçen futbolculardan Podolski'nin yeşil sahaya çıkması ve Hakan Özmert'in sahadaki görüntüleri yer alıyor.<br>Görüntünün son bölümünde ise taraftar tezahüratı eşliğinde takım halinde yer alan kırmızı beyazlılar, "Tribünlerde olmasanız da siz bizim gönlümüzdesiniz. Biz Antalyasporuz" mesajı veriyor.<br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>Takımın ve stadın görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM<br>2020-06-13 11:55:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar için özel video
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar ...
Adrasan'da gün doğumu turizmi
YEREL HABERLER Adrasan'da gün doğumu turizmi
Karantinası biten mahalle polis tarafından kurdele kesilerek açıldı Polis ‘siz kapattınız siz açın’ diyen vatandaşları kırmadı Karantinanın sona ermesini kurdele keserek kutladılar
YEREL HABERLER Karantinası biten mahalle polis tarafından kurdele ...
Büyükşehir Belediyesi’ne TÜRÇEV’den ödül
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’ne TÜRÇEV’den ödül
Antalya'nın falez plajları Pazartesi açılıyor
YEREL HABERLER Antalya'nın falez plajları Pazartesi açılıyor
Türkbeleni Kent Parkı’na 12 bin 400 çiçek dikildi
YEREL HABERLER Türkbeleni Kent Parkı’na 12 bin 400 çiçek dikildi
Atatürk Bulvarı’nda kavşak düzenleme çalışması Altınyaka Kavşağı’ndaki çalışma 20 gün sürecek
YEREL HABERLER Atatürk Bulvarı’nda kavşak düzenleme ...
Geçmişi ofisinde yaşıyor
YEREL HABERLER Geçmişi ofisinde yaşıyor
Türk bilim insanları, ev tipi fototerapi cihazı üretti
YEREL HABERLER Türk bilim insanları, ev tipi fototerapi cihazı ...
Koronavirüs, yeni bir iş kapısı oldu
YEREL HABERLER Koronavirüs, yeni bir iş kapısı oldu
Konyaaltı'nda bütçenin verimli kullanımı esas alınacak Konyaaltı'nın faaliyet raporu, oy birliği ile kabul edildi
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda bütçenin verimli kullanımı esas ...
Antalya'da 2 dönüm makilik alan yandı
YEREL HABERLER Antalya'da 2 dönüm makilik alan yandı
Direksiyon ve şoför koltuğundan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Direksiyon ve şoför koltuğundan uyuşturucu çıktı
Antalya’da bonzai imalathanesi çökertildi, 2 kişi tutuklandı Yakalanmasalardı 407 bin 540 kişiyi zehirleyeceklerdi
YEREL HABERLER Antalya’da bonzai imalathanesi çökertildi, 2 kişi ...
Benzin istasyonuna kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Benzin istasyonuna kaçak içki operasyonu
Antalya'daki Şehzade Korkut Camii restorasyonunda sona gelindi Vali Münir Karaloğlu: "Gökkubbe altında eser, şehadet parmağıdır insanın. Çatımızı çattık, hayırlı olsun, hamdolsun."
YEREL HABERLER Antalya'daki Şehzade Korkut Camii restorasyonunda ...
Danıştay, AL-SE'nin temyiz istemini kabul etti
YEREL HABERLER Danıştay, AL-SE'nin temyiz istemini kabul etti
Başkan Topaloğlu: "Temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin lira"
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: "Temsil ağırlama giderlerinden ...
Antalyaspor Genel Müdürü Adem Kart, ikinci kez baba oldu
YEREL HABERLER Antalyaspor Genel Müdürü Adem Kart, ikinci kez baba ...
Hamamlar yeni normale ayak uydurdu
YEREL HABERLER Hamamlar yeni normale ayak uydurdu
Hamamlar yeni normale ayak uydurdu
YEREL HABERLER Hamamlar yeni normale ayak uydurdu
Antalyaspor'dan taraftarına videolu mesaj
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan taraftarına videolu mesaj
Yavru kedinin saklandığı midibüs hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı Araç sahibi kediyi kurtarıp midibüsü polise teslim etti Kedi kurtarıldı, midibüs otoparka çekildi
YEREL HABERLER Yavru kedinin saklandığı midibüs hakkında yakalama ...
Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul'a gitti
YEREL HABERLER Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul'a ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X