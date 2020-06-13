Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da yeni bir denizanası türü bulundu Şemsiyelerindeki lekelerden dolayı 'yalancı gözlü denizanası' (Chrysaora pseudoocellata) adı verilen tür, dünyaca ünlü dergide yayınlandı Zehirli ve yakıcı özelliği bulunan tür, öldürücü ya da yara bırakacak bir etkiye sahip değil Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu: “12 santim çapında ve denizde büyük kolları olan bir canlı "Artık halkımız görsel olarak bunları tanımalı, tehlikeli yeni bir türün denizlerimizde olduğunu bilmesi lazım.”

İHA

Antalya’da yeni bir denizanası türü bulundu Şemsiyelerindeki lekelerden dolayı 'yalancı gözlü denizanası' (Chrysaora pseudoocellata) adı verilen tür, dünyaca ünlü dergide yayınlandı Zehirli ve yakıcı özelliği bulunan tür, öldürücü ya da yara bırakacak bir etkiye sahip değil Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu: “12 santim çapında ve denizde büyük kolları olan bir canlı "Artık halkımız görsel olarak bunları tanımalı, tehlikeli yeni bir türün denizlerimizde olduğunu bilmesi lazım.”

Türk bilim adamları, Antalya açıklarında yeni bir tür denizanası buldu.
Yalancı gözlü denizanası (Chrysaora pseudoocellata) ismi verilen denizanası, dünyanın saygın dergilerinden Zootaxa’da özellikleriyle kayıtlara girdi. Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu, zehirli ancak öldürücü olmayan denizanasının yakıcı bir özelliği olduğunu belirterek, “12 santim çapında ve denizde büyük kolları olan bir canlı. Artık halkımız görsel olarak bunları tanımalı, tehlikeli yeni bir türün denizlerimizde olduğunu bilmesi lazım" dedi.
Antalya’nın turizm merkezlerinden Belek Sahili'nde 2018 yılı temmuz ayında fark edilen bir denizanasını, Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu, Doç. Dr. Tülay Çağatay ve Yüksek lisans öğrencileri Tunca Olguner ile Hasan Emre Yılmaz araştırmaya başladı. Sahilden boyları 2.5 cm 12 cm arasında değişen 5 örnek alıp üzerinde moleküler ve genetik çalışmalar gerçekleştiren ekip, denizanalarının dünyada şuana kadar rastlanmayan bir tür olduğunu fark etti. Şemsiyelerinde diğer türlerde olmayan 8 leke özelliğiyle 'Yalancı gözlü denizanası' (Chrysaora pseudoocellata) ismi verilen denizanası, 2 gün önce yeni türlerin kayıt altına alındığı dünyaca ünlü Zootaxa Dergisi’nde yayınlandı. Zehirli ve yakıcı özelliği olan denizanasının herhangi bir öldürücülüğü bulunmadığı kaydedildi.

“Afrika kıyılarındaki türlerle akrabalığı var”
Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu, Belek Sahili'nde bulunan türün ilgilerini çektiğini ve ardından 4 kişilik bir ekiple tür üzerinde moleküler ve genetik çalışmalara girdiklerini söyledi. Türün genetik ve şekilsel olarak Afrika’nın batı kıyılarında yaşayan bir denizanasına akrabalık gösterdiğini aktaran Mutlu, “Genetiksel olarak yüzde 10’luk bir fark taşıyor ancak bu çok büyük bir fark. Dolayısıyla o olmadığını ve yapılan değerlendirme ve metotlarla bunun yep yeni bir tür olduğuna karar verdik. Şuanda dünyada uluslararası saygın bir dergide yayınlanmış bulunmakta, aynı zamanda uluslararası internet sayfalarında da kayda geçmiş durumda. Dünyada yeni bir denizanası tür bulunduğuna dair Türkiye’den bir katkıda bulunduk” dedi.

“Göz lekeleri hiçbir türünde yok”
Yeni türün şemsiyelerinde 8 tane leke bulunduğunu bu yüzden ona Yalancı gözlü denizanası ismini verdiklerini ifade eden Mutlu, “En büyük farkı o. Büyük özelliklerinden bir tanesi de üzerinde çizgi bantlar olması. Bu özelliği onun Chrysaora olduğunu göstermekte ama bu cinslerin hiç birinde leke görülmemişti. Göz lekeleri hiç bir türünde yoktur. Tek bu türe göz lekesi bulunmaktadır. Gerçek göz değil bu. Göz benzeri olduğu için öyle dedik” diye konuştu.

“Büyük kolları olan bir canlı”
Denizanalarında genellikle zehirli hücreler olduğunu ifade eden Mutlu, söz konusu yeni türün de zehirli olduğunu açıkladı. Mutlu, “Halkımızın dikkat etmesi lazım. Ülkemizde zehirli denizanaları bulunmakta. Ancak öldürücü düzeyde bir denizanası bulunmuyor. Bu türün de yakıcı özelliği var fakat yara oluşturmuyor. Artık halkımız görsel olarak bunları tanımalı ve tehlikeli yeni bir türün denizlerimizde olduğunu bilmesi ve onlardan kaçınılması da lazım. Yeni bulduğumuz türde yara oluşturma özelliği yok ama rahatsız edici bir yakıcılığı var. Bu canlının nasıl gözden kaçırıldığı hakkında da bilgimiz yok. Nasıl olduysa karşımıza yeni bir tür çıktı. 12 santim çapında ve denizde büyük kolları olan bir canlı. Yani görülmeyecek olay değil. Afrika’daki türle akrabalığı çıkması da bizi düşündürüyor. En yakın o çıktı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar için özel video
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar ...
Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar için özel video
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar ...
Adrasan'da gün doğumu turizmi
YEREL HABERLER Adrasan'da gün doğumu turizmi
Karantinası biten mahalle polis tarafından kurdele kesilerek açıldı Polis ‘siz kapattınız siz açın’ diyen vatandaşları kırmadı Karantinanın sona ermesini kurdele keserek kutladılar
YEREL HABERLER Karantinası biten mahalle polis tarafından kurdele ...
Büyükşehir Belediyesi’ne TÜRÇEV’den ödül
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’ne TÜRÇEV’den ödül
Antalya'nın falez plajları Pazartesi açılıyor
YEREL HABERLER Antalya'nın falez plajları Pazartesi açılıyor
Türkbeleni Kent Parkı’na 12 bin 400 çiçek dikildi
YEREL HABERLER Türkbeleni Kent Parkı’na 12 bin 400 çiçek dikildi
Atatürk Bulvarı’nda kavşak düzenleme çalışması Altınyaka Kavşağı’ndaki çalışma 20 gün sürecek
YEREL HABERLER Atatürk Bulvarı’nda kavşak düzenleme ...
Geçmişi ofisinde yaşıyor
YEREL HABERLER Geçmişi ofisinde yaşıyor
Türk bilim insanları, ev tipi fototerapi cihazı üretti
YEREL HABERLER Türk bilim insanları, ev tipi fototerapi cihazı ...
Koronavirüs, yeni bir iş kapısı oldu
YEREL HABERLER Koronavirüs, yeni bir iş kapısı oldu
Konyaaltı'nda bütçenin verimli kullanımı esas alınacak Konyaaltı'nın faaliyet raporu, oy birliği ile kabul edildi
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda bütçenin verimli kullanımı esas ...
Antalya'da 2 dönüm makilik alan yandı
YEREL HABERLER Antalya'da 2 dönüm makilik alan yandı
Direksiyon ve şoför koltuğundan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Direksiyon ve şoför koltuğundan uyuşturucu çıktı
Antalya’da bonzai imalathanesi çökertildi, 2 kişi tutuklandı Yakalanmasalardı 407 bin 540 kişiyi zehirleyeceklerdi
YEREL HABERLER Antalya’da bonzai imalathanesi çökertildi, 2 kişi ...
Benzin istasyonuna kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Benzin istasyonuna kaçak içki operasyonu
Antalya'daki Şehzade Korkut Camii restorasyonunda sona gelindi Vali Münir Karaloğlu: "Gökkubbe altında eser, şehadet parmağıdır insanın. Çatımızı çattık, hayırlı olsun, hamdolsun."
YEREL HABERLER Antalya'daki Şehzade Korkut Camii restorasyonunda ...
Danıştay, AL-SE'nin temyiz istemini kabul etti
YEREL HABERLER Danıştay, AL-SE'nin temyiz istemini kabul etti
Başkan Topaloğlu: "Temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin lira"
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: "Temsil ağırlama giderlerinden ...
Antalyaspor Genel Müdürü Adem Kart, ikinci kez baba oldu
YEREL HABERLER Antalyaspor Genel Müdürü Adem Kart, ikinci kez baba ...
Hamamlar yeni normale ayak uydurdu
YEREL HABERLER Hamamlar yeni normale ayak uydurdu
Hamamlar yeni normale ayak uydurdu
YEREL HABERLER Hamamlar yeni normale ayak uydurdu
Antalyaspor'dan taraftarına videolu mesaj
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan taraftarına videolu mesaj
Yavru kedinin saklandığı midibüs hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı Araç sahibi kediyi kurtarıp midibüsü polise teslim etti Kedi kurtarıldı, midibüs otoparka çekildi
YEREL HABERLER Yavru kedinin saklandığı midibüs hakkında yakalama ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X