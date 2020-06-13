Sertifikalı otel sayısı 81'e yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sertifikalı otel sayısı 81'e yükseldi

DHA

Sertifikalı otel sayısı 81'e yükseldi

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)SAĞLIKLI Turizm Belgelendirme Programı kapsamında, Türkiye genelinde 8 Haziran'da 22 olan belgeli otel sayısı, beş günde 81'e yükseldi. Belgelendirme süreci devam eden 321 otel sırada bekliyor. Antalya 31 sertifikalı otel ve 149 başvuruyla Türkiye'de ilk sırada yer alıyor.<br>Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' ile koronavirüs sürecinde oteller, restoranlar ve kafeler, havalimanları, tur ve transfer araçları olmak üzere dört ayrı kategoride sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluk açısından Sağlıklı Turizm Belgesi veriliyor. Belgeler, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı 10 yetkili firma ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan başvurular üzerine denetimler sonucunda firma ve kuruluşlara teslim ediliyor.<br>80 OTEL, 11 RESTORAN BELGE ALDI<br>Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında, 13 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde 401 otel ve 50 restoran/kafenin başvuruları alındı. Bunlardan 81 otel ve 11 restorana 'Sağlıklı Turizm Belgesi' verildi. Başvuruları alınan diğer otel, restoran/kafelerle ilgili denetim süreçleri devam ediyor. Belge için yetkili akreditasyon kuruluşlarına, günlük başvurular da yoğun şekilde sürüyor.<br>ANTALYA İLK SIRADA<br>Antalya, hem başvuru hem belge verilen otel sayısıyla Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de ilk Sağlıklı Turizm Belgesi, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki Sueno Deluxe Belek & Golf Belek'e verildi. 149 başvurunun bulunduğu Antalya'da belge verilen otel sayısı 31'e ulaştı.<br>ANTALYA'NIN BELGELİ OTELLERİ<br>Manavgat'ta Aydınbey Kings Palace, Alibey Resort Sorgun, Club Blue Waters, Selge Beach Resort, Side Premium Hotel, Sueno Hotels Beach Side. Konyaaltı'nda The Corner Park, Crown Plaza. Aksu'da Grand Park Lara Hotel, Concorde De Luxe Resort. Kemer'de Grand Park Kemer, Akka Hotels Alinda, Doubletree By Hilton, Rixos Hotel Tekirova. Muratpaşa'da Khan Otel, Akra Hotel, Barut Lara Resort, Rixos Downtown. Serik'te Rixos Premium Belek Otel, Cornelia Diamond Golf Resort&SPA, Sarp Belek Hotels, The Land of Legends Theme Park, Voyage Belek. Alanya'da Akka Hotels Andeton, First Class Hotel, Gold Island, Goldcity Otel, Rubi Platinum SPA Resort Suites, Syedra Princess Otel, Xpreia Saray Beach Otel. Kumluca'da Şah İnn Paradice Tatil Köyü.<br>İSTANBUL İKİNCİ<br>13 Haziran'a kadar belgeli oteller sıralamasında İstanbul, 61 başvuru ve 14 otel sayısıyla ikinci sırada. Akgün İstanbul Otel, Eresin Hotels Sultanahmet, Eresin Taksim&Premier Otel, Hilton İstanbul Bomonti, Crowne Plaza İstanbul Florya, Dedeman Bostancı Otel, Hilton Bosphorus, Hilton İstanbul Kozyatağı, Nidya Hotel Esenyurt, Radisson Blu Vadi İstanbul, Radisson Hotel President Beyazıt, Radisson Residence Avrupa TEM, Ramada By Wyndham İstanbul Asia, Sheraton İstanbul Ataköy Hotel belge alan oteller oldu.<br>MUĞLA, TRABZON VE ANKARA<br>Muğla'da Hilton Bodrum Türkbükü Resort &SPA, Bodrium Otel&SPA, Club Resort Select Maris, Duja Bordum, Lux Bodrum Resort, Rixos Bodrum Otel, Rixos Premium Göcek, The Bodrum Edition olmak üzere 8 otel belge aldı.<br>Trabzon'da Fengo Otel, Kuhla Otel, Sera Lake Hotel, Doubletree By Hilton Trabzon, Tilya Resort Otel, Yıldız Life Otel, Zorlu Grand Hotel olmak üzere 7 otele belge verildi.<br>Ankara'da Hotel Bilkent, Newpark Hotel, Çam Thermal Resort &SPA Convention Center, Cimcime Sultan Kaplıcası ve Oteli, Sheraton Lugal A Luxury Collection Hotel ve Üforiz Termal Otel olmak üzere 6 otel belge aldı.<br>DİĞER İLLERDEKİ BELGELİ OTELLER<br>İzmir'de Ege Palas ve Ilıca SPA&Wellness Thermal Resort, Bursa'da Gönlüferah Otel ve Almira Hotel, Afyonkarahisar'da NG Afyon Welness & Convention, Balıkesir'de Grand Asya Hotel, Kocaeli'de Hyatt House Gebze, Nevşehir'de Yunak Evleri Cappadocia Cave Hotel, Gaziantep'te Tuğcan Hotel, Konya'da Ramada Plaza, Rize'de Ramada Plaza Rize Otel, Sakarya'da NG Sapanca Wellness & Convention, Bingöl'de Binkap Termal Otel, Denizli'de Karahayıt Doğa Termal SPA Otel, Tekirdağ'da Des Otel belge almaya hak kazandı.<br>OTELLERDE 157 KRİTER<br>Sağlıklı Turizm Belgesi, konaklamadan yeme içme tesislerine, tesis çalışanlarından misafirlerin kendi sağlık durumuna geniş bir yelpazede yeni tedbirleri tanımlıyor. Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin sona ereceği döneme hazırlık olarak, turizm işletmelerinin faaliyetlerine yeniden başlayacağı dönemde, tüketicide oluşan Covid-19 bulaşma endişesi, yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim programlarının planlanması, Covid-19 virüsünün bulaşmasını önlemeye yönelik usul ve esasları belirliyor. Oteller için 157, restoran ve kafeler için 122 kriterden oluşuyor. Sertifikalara konulacak karekod sistemiyle tüm müşteriler kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Aylık gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı habersiz olacak. Denetçiler zaman zaman gizli müşteri olarak tesislerde kalarak alınan önlemleri yerinde inceleyecek.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-06-13 12:19:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Yan yatarak su¨ru¨klenen kamyonda bulunan gıda maddeleri yolun kenarına dagˆıldı
YEREL HABERLER Antalya'da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Yan ...
Corendon Havayolları 27 Haziran'da göklere dönüyor Yıldıray Karaer: ''Avrupa'dan Türkiye'ye ve Avrupa ülkeleri arasında uçmaya başlıyoruz''
YEREL HABERLER Corendon Havayolları 27 Haziran'da göklere ...
Antalya’da yeni bir denizanası türü bulundu Şemsiyelerindeki lekelerden dolayı 'yalancı gözlü denizanası' (Chrysaora pseudoocellata) adı verilen tür, dünyaca ünlü dergide yayınlandı Zehirli ve yakıcı özelliği bulunan tür, öldürücü ya da yara bırakacak bir etkiye sahip değil Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu: “12 santim çapında ve denizde büyük kolları olan bir canlı "Artık halkımız görsel olarak bunları tanımalı, tehlikeli yeni bir türün denizlerimizde olduğunu bilmesi lazım.”
YEREL HABERLER Antalya’da yeni bir denizanası türü ...
Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar için özel video
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar ...
Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar için özel video
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar ...
Adrasan'da gün doğumu turizmi
YEREL HABERLER Adrasan'da gün doğumu turizmi
Karantinası biten mahalle polis tarafından kurdele kesilerek açıldı Polis ‘siz kapattınız siz açın’ diyen vatandaşları kırmadı Karantinanın sona ermesini kurdele keserek kutladılar
YEREL HABERLER Karantinası biten mahalle polis tarafından kurdele ...
Büyükşehir Belediyesi’ne TÜRÇEV’den ödül
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’ne TÜRÇEV’den ödül
Antalya'nın falez plajları Pazartesi açılıyor
YEREL HABERLER Antalya'nın falez plajları Pazartesi açılıyor
Türkbeleni Kent Parkı’na 12 bin 400 çiçek dikildi
YEREL HABERLER Türkbeleni Kent Parkı’na 12 bin 400 çiçek dikildi
Atatürk Bulvarı’nda kavşak düzenleme çalışması Altınyaka Kavşağı’ndaki çalışma 20 gün sürecek
YEREL HABERLER Atatürk Bulvarı’nda kavşak düzenleme ...
Geçmişi ofisinde yaşıyor
YEREL HABERLER Geçmişi ofisinde yaşıyor
Türk bilim insanları, ev tipi fototerapi cihazı üretti
YEREL HABERLER Türk bilim insanları, ev tipi fototerapi cihazı ...
Koronavirüs, yeni bir iş kapısı oldu
YEREL HABERLER Koronavirüs, yeni bir iş kapısı oldu
Konyaaltı'nda bütçenin verimli kullanımı esas alınacak Konyaaltı'nın faaliyet raporu, oy birliği ile kabul edildi
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda bütçenin verimli kullanımı esas ...
Antalya'da 2 dönüm makilik alan yandı
YEREL HABERLER Antalya'da 2 dönüm makilik alan yandı
Direksiyon ve şoför koltuğundan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Direksiyon ve şoför koltuğundan uyuşturucu çıktı
Antalya’da bonzai imalathanesi çökertildi, 2 kişi tutuklandı Yakalanmasalardı 407 bin 540 kişiyi zehirleyeceklerdi
YEREL HABERLER Antalya’da bonzai imalathanesi çökertildi, 2 kişi ...
Benzin istasyonuna kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Benzin istasyonuna kaçak içki operasyonu
Antalya'daki Şehzade Korkut Camii restorasyonunda sona gelindi Vali Münir Karaloğlu: "Gökkubbe altında eser, şehadet parmağıdır insanın. Çatımızı çattık, hayırlı olsun, hamdolsun."
YEREL HABERLER Antalya'daki Şehzade Korkut Camii restorasyonunda ...
Danıştay, AL-SE'nin temyiz istemini kabul etti
YEREL HABERLER Danıştay, AL-SE'nin temyiz istemini kabul etti
Başkan Topaloğlu: "Temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin lira"
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: "Temsil ağırlama giderlerinden ...
Antalyaspor Genel Müdürü Adem Kart, ikinci kez baba oldu
YEREL HABERLER Antalyaspor Genel Müdürü Adem Kart, ikinci kez baba ...
Hamamlar yeni normale ayak uydurdu
YEREL HABERLER Hamamlar yeni normale ayak uydurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X