Yunanistan'ın ölüme ittiği 2 kaçak göçmen kurtarıldı

<br>Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)YUNANİSTAN güvenlik güçlerinin geri ittiği 2 kaçak göçmen, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki Besmi Adası'nda mahsur kaldı. 2 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.<br>Yunanistan güvenlik güçlerinin Türk karasularına geri ittiği 2 göçmen, 10 Haziran sabahı saat 08.00 sıralarında, Kaş açıklarındaki Besmi Adası'na çıkıp, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından adadan alınan 2 kaçak göçmen, kıyıya çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR<br>2020-06-13 14:18:38<br>
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