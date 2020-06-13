Hayırsever tarafından yaptırılan Hz. Hamza Cami ibadete açıldı

Korkutelili hayırsever İrfan Önal tarafından Uzunoluk Mahallesine yaptırılan Hz. Hamza Camii ibadete açıldı. Selçuklu mimarisinden esinlenilerek inşa edilen cami İlçe Müftülüğüne teslim edildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayırsever İrfan Önal tarafından yaptırılan Hz. Hamza cami ise 2 bin kişilik cemaat kapasitesine sahip. Selçuklu mimarisi ile yapılan Hz. Hamza Camiinde korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye uyularak namaz kılınmaya başlandı.

Camii inşaatını gezen Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, “Mimarisiyle göz kamaştıran bu muazzam eserin tamamlanmasıyla birlikte ilçe müftülüğüne teslim aldık. Tamamen Hayırsever İrfan Önal tarafından yaptırılan Hz. Hamza Camiine Temmuz ayı itibariyle kadrolu imam ataması yapacağız. Camiler inancımız gereği Müslümanların toplandığı, buluştuğu, ibadet ettiği yerlerdir. Bir diğer yandan da camilerimiz, minarelerimiz, ezanlarımız İslam'ın sembollerindendir. Camiler sadece ibadetin yapıldığı yerler değildir aynı zamanda sosyalleşmenin olduğu, insanların bir araya geldiği, ilimin yapıldığı, tevekkülün yapıldığı yerlerdir” dedi.



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