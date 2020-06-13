Sahilde deniz kaplumbağası ölü bulundu

<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Boğazkent sahilinde, ölü deniz kaplumbağası bulundu.<br>Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi sahiline gelen vatandaşlar saat 17.00 sıralarında hareketsiz duran deniz kaplumbağasını gördü. Yapılan incelemede bir miktar misinaya dolanmış deniz kaplumbağasının yaşamını yitirdiği belirlendi. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen belediye ekipleri deniz kaplumbağasının kaldırılması için çalışma başlattı. <br>Boğazkent sahilinin başta caretta caretta olmak üzere deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-06-13 19:20:29<br>
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