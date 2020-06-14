Tazı Kanyonu'nda klip

<br>İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon'un üst kısımlarında keşfedilen, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin hayran kaldığı Tazı Kanyonu'nda, Ukraynalı DJ Katy Rise'a klip çekildi. <br>Antalya'da, dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon'un üst kısımlarında keşfedilen, yazkış macera tutkunları ve turistlerin ziyaret ettiği, 200 metre derinliğindeki Tazı Kanyonu, bu sefer DJ'in canlı performans klip çekimi için mekan olarak kullanıldı. Ukraynalı DJ Katy Rise, Youtube kanalında yayınlamak üzere kanyonda klip çekti. Yerliyabancı binlerce ziyaretçinin Tazı Kanyonu'nda fotoğraf çektirdiği ünlü kayalığın kenarına kadar DJ mikseri ve müzik aletlerini taşıyan Rise, doğa ile iç içe klip çekti.<br>Yaklaşık 14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde yer alan Tazı Kanyonu'nda müzik yapmanın çok farklı olduğunu söyleyen Rise'nin 27 dakikalık klibi, YouTube'da dinleyenlerin beğenisini topladı. Klibin çekimlerini gerçekleştiren Rehat Buts ve Ehat Lekovic, video açılarıyla Tazı Kanyonu'nun güzelliklerini gözler önüne sermeye çalıştıklarını anlattı. <br>Tazı Kanyonu'nun, doğal güzelliğine renk katıp, dünyanın farklı bölgelerinde de klip sayesinde görünmesini istediğini anlatan Rise, "Burası çok farklı, özgün bir yer. Müziğimi burada yapmanın ve klip çekmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ<br>2020-06-14 08:28:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.