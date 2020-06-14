Tünektepe’de zirve Sarısu’da deniz keyfi başlıyor Tünektepe Teleferik ve Kadınlar Plajı kapılarını açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi normalleşme planı çerçevesinde sosyal tesislerini etap etap açmaya devam ediyor. 16 Haziran’da Tünektepe Teleferik Tesisleri ve 19 Haziran’da Sarısu Kadınlar Plajı hizmete giriyor. Hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulanacağı sosyal tesislerde maske takmak zorunlu olurken, masalar ve oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni normalleşme süreciyle birlikte pandemi döneminde kapalı olan belediye şirketi ANET tarafından işletilen Tünektepe Teleferik Tesisi ve Sarısu Kadınlar Plajı’nı kontrollü sosyal hayat çerçevesinde yeni kurallarla tekrar hizmete açıyor. Antalya'nın simgelerinden biri olan ve ziyaretçilerini 605 rakımlı Tünektepe'ye çıkararak eşsiz bir manzara sunan Teleferik ve Sosyal Tesisleri, 16 Haziran Salı gününden itibaren yolcularını zirveye taşımaya başlayacak.

Tünektepe Teleferik Tesisi’nde alınan tedbirler kapsamında tesise müşterilerin ateşleri ölçülecek. 8 kişilik kabinlere 4 kişi alınacak. Kabinler içinde oturulacak alanlar işaretlemelerle ayrıldı. Bilet sırasında ve kabinlere biniş sıralarında 1.5 metre sosyal mesafe kuralı gözetilecek. Ziyaretçiler tarafından kullanılan kabin bir sonraki turda dezenfekte edilecek ve boş kalacak. Teleferik gişesi hafta içi saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında hafta sonu da 09.0018.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Tünektepe Sosyal Tesisleri de hijyen ve sosyal mesafe kuralları içerisinde misafirlerini ağırlayabilecek. Sosyal Tesislerde masalar 1.5 metre aralıklar halinde düzenlendi. Vatandaşlar tesis içinde gezerken maske takmak zorunda olacak. Personel ve aşçılar maske ve siperlikle çalışacak. Masalar her kullanımdan sonra temizlenip dezenfekte edilecek.



Kadınlar plajı

Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı 19 Haziran Cuma günü itibariyle kapılarını kadınlara açıyor. Plaja misafirler ateşleri ölçülerek alınacak, plajın birçok noktasına dezenfekte noktaları kuruldu. Duş üniteleri sosyal mesafe korunması için 1 boş 1 dolu şeklinde ayarlandı. Şezlonglar her kullanım sonrası dezenfekte edilerek belirli sürelerde boş bırakılacak. Çalışanlar maske ve siperlik takacak.



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