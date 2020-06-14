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Alanya’da 2 minik kardeşin duygulandıran caretta koruma çabası Türkçe ve İngilizce ‘girilmez’ yazısı yazarak caretta yumurtalarını koruma altına aldılar

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kardeş, sahile yumurtlayan caretta carettaların yuvasının zarar görmemesi için sevimli bir uyarı tabelası hazırladı. Tahta üzerine kendi elleriyle caretta caretta resmi çizen 2 kardeş, Türkçe ve İngilizce 'girilmez' yazısı yazarak yumurtaları koruma altına aldı.

Alanya’da 2 minik kardeşin duygulandıran caretta koruma çabası Türkçe ve İngilizce ‘girilmez’ yazısı yazarak caretta yumurtalarını koruma altına aldılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 kardeş, sahile yumurtlayan caretta carettaların yuvasının zarar görmemesi için sevimli bir uyarı tabelası hazırladı. Tahta üzerine kendi elleriyle caretta caretta resmi çizen 2 kardeş, Türkçe ve İngilizce ‘girilmez’ yazısı yazarak yumurtaları koruma altına aldı.
Nesli tükenme tehlikesinden dolayı koruma altında olan caretta caretta kaplumbağaları yumurtalarını Alanya’nın sahillerine bırakmayı sürdürüyor. Birçok yuva hayvan severler ve çevre koruma görevlileri tarafından kafes koyularak koruma altına alırken, Damtalaş Plajı ilginç görüntülere sahne oldu. Dün gece saatlerinde Damlataş sahiline gelen bir caretta caretta buraya yumurta bıraktı. Kaplumbağanın yumurta bıraktığını gören 14 yaşındaki Meyra ve 4 yaşındaki kardeşi Hasan Koçaroğlu yumurtaların başkaları tarafından ezilmemesi için uyarı tabelası hazırladı. Meyra ile Hasan 1 metre büyüklüğündeki tahtadan oluşan bu tabelaya akrilik boyayla kaplumbağa ve yumurta resmi çizip Türkçe ve İngilizce olarak ‘girilmez’ yazısı yazarak yumurtaları koruma altına aldı. Sahile gelenler hazırlanan tabelayı görerek minikleri tebrik etti.

“Bir baba olarak çok duygulandım”
Çocuklarının yaptığı bu davranış karışında çok mutlu olduğunu aktaran baba Burhan Koçaroğlu, “Kızım dün gece kaplumbağanın yumurtladığını gördüğü için gelip böyle bir şey yapmış. Bir baba olarak çok duygulandım. Çocuklarım 2.5 aydır korona virüsten dolayı evdeydi ve dışarı çıkamıyordu. Dışarı çıktığının ikinci gününde böyle bir şey yaşadı. Demek ki bu korona virüs bize çok şey öğretti. Çocuklarımıza hayvan ve doğa sevgisini öğretti” dedi.

“Herkes o yumurta bıraktığı yerin üstünden geçiyordu”
Ailesiyle restoranda yemek yediği sırada bir caretta carettanın kumsala yumurta bıraktığı gören Meyra Koçaroğlu ise şunları söyledi:
"Ailemle birlikte restoranda yemek yiyordum. Denizden kaplumbağaların çıkarak bu bölgeye yumurta bıraktıklarını gördüm. Ertesi gün buraya geldiğimde herkes o yumurta bıraktığı yerin üstünden geçiyordu. Bunu gördüğüm zaman içim hiç rahat etmedi. Bende bu yüzden tahtanın üzerine bir şeyler çizdim. Etrafını da ailem çevreledi. Buraya kimsenin basmaması için böyle bir şey yaptım. Bu tahtanın üzerine 2 tane caretta caretta, yumurta çizdim, insanlar anlasın diye. Ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak girilmez yazısı yazdım. İnsanların bu yumurtalara basmamasını sağlamak için elimden geleni yaptım. Bu tabelayı görenler önce bunu benim çizdiğime inanmıyorlar. Ondan sonrada böyle iyi bir şey yaptığım için beni tebrik ediyorlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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