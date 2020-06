Sağlıkçıların sorunları video konferansla görüşüldü Sağlık - Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk: “3600 ek gösterge ve tüm sağlık çalışanlarına 1000 TL seyyanen zam talebimiz devam ediyor."

SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde ortaya koydukları destansı mücadele hiçbir zaman unutulmayacaktır” dedi. Kuluöztürk, 3600 ek gösterge ve tüm sağlık çalışanlarına 1000 TL seyyanen zam talebimiz devam ettiğini hatırlatarak " Sağlıkçılarımızı sadece alkışlarla motive etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Sağlık Sen Antalya Şubesi tarafından düzenlenen İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Başkan Kuluöztürk’ün yönetimiyle gerçekleşen video konferansta sendikal faaliyetlerin yanı sıra Covid19 ile mücadelede sağlıkçıların rolleri konuşuldu. Sağlık çalışanlarının Covid19 ile mücadelede destansı bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Kuluöztürk, bu olumlu tabloya rağmen sağlıkçıların kronikleşmiş sorunlarının hala çözüm beklediğini hatırlattı.



Destansı mücadele

Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve merkez baş temsilcilerinin katıldığı video konferanstaki konuşmasına pandemiyle ilgili son gelişmeleri değerlendirerek başlayan Kuluöztürk, “Salgının ilk gününden bu yana sağlık çalışanlarımızın mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Normalleşme sürecine girdik ve salgınla ilgili gelen veriler her geçen gün daha iyiye gittiğimizi ortaya koyuyor. Bu noktaya gelinmesinde sağlık çalışanlarının büyük emeği bulunmaktadır. Onlarca gün evlerinden, çocuklarından ve sevdiklerinden ayrı kalarak insanların hayata tutunması için fedakârca görev yapan tüm sağlıkçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hiç kuşkusuz çok büyük bir özveriyle kendi canlarını düşünmeden çalıştılar. Hayat kurtarmak için hayatlarını kaybeden sağlıkçılarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde ortaya koydukları destansı mücadele hiçbir zaman unutulmayacaktır” dedi.



Sektörel sorunlar

Sağlık çalışanlarının sendikalarına ilettiği sorunların takipçisi olduklarını ifade eden Kuluöztürk, “Sendika olarak sürekli sahayla irtibat halindeyiz. Sağlık çalışanlarımızdan gelen her türlü talebin her türlü şikâyetin ve memnuniyetin takipçisiyiz. Antalya’mızın en ücra köşesindeki sağlık çalışanlarımızın da merkezde çalışanlarımızın da taleplerini dikkate alıyoruz. Video konferans yöntemiyle 19 ilçemizin taleplerini dinlemek için bir araya geldik. Milletimizin sağlık çalışanlarını ayakta alkışladığı salgın döneminde artık hükümetin sağlıkçıları mutlu edecek bazı adımları atması gerektiğini düşünüyoruz. Sağlıkta Şiddet Yasası güzel bir gelişme oldu. Ancak başta döner sermaye konusu olmak üzere sağlıkçılarımızın çözümünü beklediği kronikleşmiş sorunlarımız hala çözülmemiştir” şeklinde konuştu.

Kuluöztürk, “3600 ek gösterge ve tüm sağlık çalışanlarına 1000 TL seyyanen zam talebimiz devam ediyor. Sağlıkçılarımızı sadece alkışlarla motive etmemiz mümkün değildir. Hükümetin bu konuda haklı talebimize cevap vereceğini düşünüyoruz. Ayrıca performans kesintilerine son verilmeli. İcap nöbeti ücretleri kesintisiz ve eksiksiz ödenmeli” ifadeleriyle sözlerine son verdi.

