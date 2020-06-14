Antalya'da güneş çevresinde hale güzelliği Doğa olayı görenleri şaşırttı

Antalya'da güneş çevresinde hale görenler hayretler içinde kaldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde görüntülenen ve güneşin etrafında oluşan hale, görenleri hayretler içinde bıraktı. Nebiler Mahallesi'nde bu ilginç olayı cep telefonundan görüntüleyen Ayhan Kurtan, "Güneş tutulması gibi bir doğa olayı yaşadık. Güneş önce karardı sonra da sanki daha büyük bir yuvarlak cismin içinde kalmış gibi göründü. Hayatımda ilk defa böyle bir olaya şahit oldum" diye konuştu.

Bilimsel olarak halenin, güneşten gelen ışıkların buz kristallerine çarpıp kırılarak yansıması sonucu oluştuğu biliniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.