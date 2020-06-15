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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuryenin motosikleti cayır cayır yandı Yanan motosikletten son anda kurtuldu

İHA

Kuryenin motosikleti cayır cayır yandı Yanan motosikletten son anda kurtuldu

Antalya’da seyir halindeyken alev alan motosikletin sürücüsü yanmaktan son anda kurtuldu. Alev topuna dönen motosikleti itfaiye söndürdü.
Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 600 Sokak üzerinde çıktı. Bir işletmede kurye olarak çalışan Mustafa Çevik, sabah mesai için 07 FCA 69 plakalı motosikletiyle yola çıktı. İş yerine yaklaşan Çevik’in motosikletinden seyir halindeyken bir anda alevler yükselmeye başladı. Çevik'in hızlı bir şekilde kaldırıma çektiği motosikleti kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen motosiklet tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. Mustafa Çevik, motosikletin yanması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Yapılan işlemlerin ardından motosiklet otoparka çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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