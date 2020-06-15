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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

DHA

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da özel bir okulda fizik öğretmeni Y.S., özel ders verdiği 2 öğrencine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.  Muratpaşa ilçesindeki bir özel okulda fizik öğretmeni Y.S., 2019 yılı aralık ayında, özel ders verdiği kız öğrencisine, iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Olayın şubat ayında ortaya çıkmasıyla öğrencinin ailesi, durumu okul yönetimine ve polise bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Y.S.'yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliye sevk edilen...

2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da özel bir okulda fizik öğretmeni Y.S., özel ders verdiği 2 öğrencine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. <br>Muratpaşa ilçesindeki bir özel okulda fizik öğretmeni Y.S., 2019 yılı aralık ayında, özel ders verdiği kız öğrencisine, iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Olayın şubat ayında ortaya çıkmasıyla öğrencinin ailesi, durumu okul yönetimine ve polise bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Y.S.'yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliye sevk edilen Y.S., tutuklandı.<br>Y.S.'nin tutuklanmasının ardından başka bir öğrencinin ailesi, kızlarına zorla cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Y.S. hakkında şikâyetçi oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-06-15 13:50:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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