Maskeli ve sosyal mesafeli nikah fotoğrafı

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında kapatılan nikah salonları, gerekli önlemlerin alınmasıyla bugün açıldı. Nikah karelerine, maskeli ve sosyal mesafeli hatıra fotoğrafları yansıdı.<br>Koronavirüs nedeniyle bir süre önce kısıtlama getirilen nikah salonları tekrar açıldı. Gerekli önlemler alınan salonlara gelen az sayıda davetli, sosyal mesafe kurallarına uyarak oturdu. Dezenfekte edilen salonlara çiftler ve davetliler, maske ile alınıyor. Nikah öncesinde görevliler tarafından çiftin, şahitlerin ve nikah memurunun elleri dezenfekte ediliyor. Nikahın ardından çekilen hatıra fotoğrafları da maskeyle çekiliyor.<br>İlk gün Muratpaşa Belediyesi'nde bir saatte 4 nikah kıyıldı. Hayatlarını birleştiren matematik öğretmeni Mervenur Çayırlı ve pilot Abdüsselam Hafızoğlu'nun nikahına gelen konuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturdu. Çift, nikahın ardından aileleriyle maskeli ve sosyal mesafeli hatıra fotoğrafı çektirdi.<br>Bugün için aslında düğün planladıklarını ancak yapamadıklarını söyleyen Abdüsselam Hafızoğlu, "Aslında bu tarih için düğün planlamıştık. 2 farklı düğün yapacaktık. Pandemi dolayısıyla mecburen kasım ayına erteledik. Bu şekilde devam ederse kasım ayında da düğün yapamayacağız. Her şeye rağmen mutluyuz. Bir süre sonra sandık açıldığında maskeli nikah fotoğraflarımızı görünce ne düşünülecek çok merak ediyorum" dedi.<br>Mervenur Hafızoğlu ise "Hüzünlü geçiyor, nikahımıza yakınlarımız ve en yakın arkadaşlarımız gelemedi. Karantinanın ardından maskeyle de olsa bu anı yaşamak bizim için olumlu oldu. Çok mutluyuz. Bizim için değişik bir anı oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-06-15 15:16:43<br>

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