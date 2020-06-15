Korkuteli’nde 95 kişiye antikor testi yapılacak

Sağlık Bakanlığı 81 ilde salgına karşı bağışıklık geliştirenleri saptamak için, antikor testleri yapmaya başladı. Korkuteli ilçe merkezinde 49, Mahallelerde 46 olmak üzere toplam 95 kişiye Antikor testi işlemi yapacak.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan “Toplum Tarama Çalışması” ile 81 ilde antikor testlerine başlandı. Antikor testleriyle semptom göstermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar tespit edilerek bağışıklık haritası belirlenecek. Korkuteli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de uygulama kapsamında 58 Mahalle için sahaya çıktı. 5’er kişiden oluşan 2 ekip, çalışma kapsamında her haneden yine rastgele bir kişiye antikor ve PCR testi uygulanacak. Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giden ekipler, kişilere, onaylarını alarak PCR olarak adlandırılan Kovid19 testi yapıp kandaki antikor düzeyini kontrol ediyor. Test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlanacak.

Korkuteli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oya Dirican, “Bu başarının devamlılığının sağlanması açısından Sağlık Bakanlığımız tarafından bu saha çalışması planlanmıştır. İlçede 2 grup oluşturduk. Korkuteli İlçe merkezi ve Mahallelerde başlayan bu çalışma kapsamında sağlık ekiplerimiz tarafından TÜİK’in belirlediği 95 hane ziyaret edilecektir. Ekipler 1 doktor ve 4 yardımcı sağlık personelin den oluşturulmuştur. Çalışma boyunca haneleri ziyaret eden sağlık ekiplerimiz tarafından ailede belirlenen kişinin kimlik bilgileri alınmakta, kişiye anket uygulanmakta ve boğazburun sürüntü örneği ile geçirilmiş covid enfeksiyonunu gösteren kan testi uygulanmaktadır. Belirlenen kişilere ulaşılamayabileceği ihtimaline karşı da mesai saatleri sonrasında da ekiplerimiz örnek toplamaya devam edebilecekler. Antikor çalışmamızla da semptom vermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar tespit edilerek bir bağışıklık tablosu oluşacak ve bununla Türkiye bağışıklık haritası belirlenecek” dedi.

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