Üç yıldır aynı caminin kubbesinde yavrularını büyütüp uçuruyorlar Mahalleli, her yıl dört gözle aynı leylek ailesini bekliyor Antalya'da cami kubbesi leyleklerin yuvası oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç yıldır aynı caminin kubbesinde yavrularını büyütüp uçuruyorlar Mahalleli, her yıl dört gözle aynı leylek ailesini bekliyor Antalya'da cami kubbesi leyleklerin yuvası oldu

İHA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir caminin kubbesine mart ayında yuva kuran leylekler, yavrusunu uçurmaya hazırlanıyor.

Üç yıldır aynı caminin kubbesinde yavrularını büyütüp uçuruyorlar Mahalleli, her yıl dört gözle aynı leylek ailesini bekliyor Antalya'da cami kubbesi leyleklerin yuvası oldu

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bir caminin kubbesine mart ayında yuva kuran leylekler, yavrusunu uçurmaya hazırlanıyor.
Döşemealtı ilçesi, buğday tarlaları ve çeşitli bölgelerdeki sulak alanları ile farklı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bu kuşların başında da leylekler yer alıyor. Her yıl mart ayının gelmesiyle birlikte birçok leylek, Karataş, Ilıca ve Kovanlık mahallelerinde elektrik direği, baca ve cami kubbesine yuva kuruyor. Bazıları ise bir önceki yıllardan kalan yuvalarını tercih ediyor. Leylekler bu yuvalardan en ilgincini ise Ilıca Mahallesi Pazar Yeri Mustafa Ateş Cami’nin kubbesine yaptı. Leylekler 2 yıldır olduğu gibi bu yıl da aynı caminin kubbesine yuvalarını kurdu. Mart ayında gelen leyleklerin, mayıs ayı gibi bir yavrusu dünyaya geldi. Leylek çifti büyüttükleri yavrularını birkaç gün içinde yuvadan uçurmaya hazırlanıyor.

"Her yıl bekliyoruz"
19 yaşındaki öğrenci Sultan Akgün, daha önce yakındaki bir elektrik direğine yuva yapan leyleklerin 3 yıldır babasının görev yaptığı caminin kubbesine yuvalarını kurduğunu söyledi. Leyleklerin mart ayı başında kubbeye yuva yapmaya başladığını dile getiren Akgün, “Mayıs ayı başında yavrularını görmeye başladık. Büyüdürler uçmaya yaklaştılar. Babam bu camide görev yapıyor, elimizden geldiği kadar onları rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Ses çıkartıyorlar. Yavrularını besliyorlar. Onlara alıştık, mart ayında geldiğinde kubbeye bakmaya başlıyoruz. Seneye yeniden leyleklerimizi bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya'da, arabada sinema keyfi
YEREL HABERLER Alanya'da, arabada sinema keyfi
Doktorların ’aniden ayağa kalkacak’ dediği annesinin başında adeta nöbet tutuyor 9 yaşındaki Yusuf'tan, yatağa bağlı olan annesine her özel günde duygulandıran mektuplar 2 buçuk yıldır yatağa bağlı olan annesinin ayağa kalkmasını bekliyor Zeynep Yıldız’ın annesi Fikriye Konak: “Her anneler gününde, her doğum gününde çeşitli hazırlıklar yapıyor. Annesinin odasına özlem dolu yazıları yazıyor”
YEREL HABERLER Doktorların ’aniden ayağa kalkacak’ dediği annesinin ...
Kırkpınar Başpehlivanları Kumluca’da antrenmanlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Kırkpınar Başpehlivanları Kumluca’da antrenmanlarına ...
İhtiyaç malzemeleri ulaşan çocuktan Emniyet Müdürü'ne duygulandıran mektup
YEREL HABERLER İhtiyaç malzemeleri ulaşan çocuktan Emniyet Müdürü'ne ...
Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u 75 yaşında
YEREL HABERLER Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u 75 yaşında
Antalya'da FETÖ operasyonları: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da FETÖ operasyonları: 15 gözaltı
15 yıl önce kadavradan, şimdi kız kardeşinden böbrekle can buldu
YEREL HABERLER 15 yıl önce kadavradan, şimdi kız kardeşinden ...
Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği
YEREL HABERLER Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği
Yörükler, yaylalarla buluşmaya başladı
YEREL HABERLER Yörükler, yaylalarla buluşmaya başladı
Başkan Çavuşoğlu’ndan hatıra bilet kampanyasına destek çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Çavuşoğlu’ndan hatıra bilet kampanyasına ...
Otobüsle şehir dışına çıkarılmak istenen yavru pitonlar havasızlıktan öldü Pitonlar X-Ray cihazında ortaya çıkarken, bir kişiye 7 bin 967 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Otobüsle şehir dışına çıkarılmak istenen yavru ...
Kemer Belediyesi'ne araç bağışı
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi'ne araç bağışı
Burdur'da Antikor Testleri başladı
YEREL HABERLER Burdur'da Antikor Testleri başladı
Antalya'da 4 bin 157 hanede antikor testi yapılacak
YEREL HABERLER Antalya'da 4 bin 157 hanede antikor testi yapılacak
Kızılot Beach Park ve Mesire Alanı açılıyor
YEREL HABERLER Kızılot Beach Park ve Mesire Alanı açılıyor
Beyin felçli 4 yaşındaki Murat, tedavi için Rusya'dan Türkiye'ye getirildi
YEREL HABERLER Beyin felçli 4 yaşındaki Murat, tedavi için Rusya'dan ...
Korkuteli’nde 95 kişiye antikor testi yapılacak
YEREL HABERLER Korkuteli’nde 95 kişiye antikor testi yapılacak
Antalya Tarım Orman Eğitim Günlerinde 50 bin kişiye ulaşıldı
YEREL HABERLER Antalya Tarım Orman Eğitim Günlerinde 50 bin kişiye ...
Halı tarlaları sezonu açtı, buğday arazilerinde renk cümbüşü yaşandı Antalya'da buğday tarlaları halı ve kilim açtı El dokuması birbirinden değerli binlerce halı ve kilim, mikroplardan arındırılmak ve renklerin pastelleşmesi için buğday tarlalarına serildi
YEREL HABERLER Halı tarlaları sezonu açtı, buğday arazilerinde renk ...
Atatürk Bulvarında bozulan yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Atatürk Bulvarında bozulan yollar yenileniyor
Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı Kaza anı ...
Maskeli ve sosyal mesafeli nikah fotoğrafı
YEREL HABERLER Maskeli ve sosyal mesafeli nikah fotoğrafı
Konyaaltı Belediyesi kreşleri hizmete açıldı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi kreşleri hizmete açıldı
4 yavru köpeği yangından kurtardı
YEREL HABERLER 4 yavru köpeği yangından kurtardı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X