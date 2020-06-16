Manavgat'ta deniz kaplumbağası yuvalarına çitli koruma

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Titreyengöl mevkisinde, nesli tehlike altında olan sahildeki caretta caretta yuvaları, tel çitlerle çevrilerek koruma altına alındı.<br>Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tehlike altında olan kırmızı listedeki deniz kaplumbağaları, Titreyengöl sahilinde 3 ayrı yere yumurta bıraktı. Bölgede faaliyet gösteren bir otelin güvenlik görevlilerinin fark etmesiyle deniz kaplumbağalarının yuvaları tel çitle çevrilerek koruma altına alındı.<br>Titreyengöl Sorgun Turizm Yatırımcıları Birliği (TİSOYAB) Başkanı Hüseyin Aydoğan, deniz kaplumbağalarının bölge için önemli olduğunu belirterek, "Caretta carettalar kirlenmemiş doğayı seviyor. Tekrar bu bölge sessiz sakin olduğu için gelip yumurtluyorlar. Eski yerlerini benimsiyorlar" dedi.<br>TİSOYAB olarak Titreyengöl sahilinde yaklaşık 300 metrelik bir alanı deniz kaplumbağaları için ayırdıklarını anlatan Aydoğan, "Biz burada caretta carettaların önceden yumurtladığı alanları, 3 sene üst üste yumurta bıraktıkları yerleri belirledik. Birlik olarak haritasını ve planlarını çizdirerek, bakanlığımıza ve valiliğe başvurarak buranın uygun görülürse caretta caretta bölgesi ilan edilmesi için müracaat ettik. Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından burası uygun görüldü ve bakanlığın bilim kuruluna gönderildi. Bugünlerde, bilim kurulu üyeleri Belek bölgesi gibi diğer alanları incelemeye geldiklerinde burayı da inceleyecek. Uygun görülürse burayı caretta caretta alanı ilan edecekler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-06-16 11:16:25<br>

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