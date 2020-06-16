Vali Karaloğlu'ndan, AGC'ye veda ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliği'ne atanan Münir Karaloğlu, veda ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Karaloğlu bu kapsamda Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti. Başkan Mevlüt Yeni ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir süre görüşen Vali Karaloğlu, görev süresi boyunca projelere destek veren AGC ve yerel basına teşekkür etti.



"Hizmetlerinizi farklı bulduk"

Gazetecelik mesleği boyunca Antalya'da yaklaşık 14 valiyle çalıştığını söyleyen Yeni, "Biz sizi farklı bulduk. Hizmetlerinizi farklı bulduk. Hem insani değerler açısından farklı bulduk. Şehrimize adapte olup, şehrimizin insanına dokundunuz. Ayak basmadığınız ilçe, köy kalmamıştır. Bu bir farkındalıktı. Diyarbakırlıların farklı olduğunu düşünüyoruz. Devletimiz size güveniyor ve inanıyor ki ilimizi emanet ediyor. Antalya’dan bize düşen bir şey olursa her daim aynı hız, inanç ve duyguyla destekçiniziz. Bunu bir terfi gibi de gördük. Diyarbakır terfi olur mu olmaz mı o sizin duygularınız ama daha ileriye gitmenin yolunun Diyarbakır’dan geçtiğini düşündük. Stratejik bir görev olduğunu değerlendiriyoruz. Size yeni görevlerinizde başarılar diliyorum. Sizin burada çok eviniz var. Devlet görevinde olun olmayın görev yaptığınız illerde kendinizi sevdirdiniz. Ben size hem camiam, cemiyetimiz, meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.



"Aynı ciddiyet ve heyecanla hizmet edeceğiz"

Vali Karaloğlu ise Yeni'ye iyi temennileri için teşekkür ederek, "4 sene fena bir süre değil. Antalya'da valilerin ömrü 2 buçuk sene civarında. 4'ü geçen vali var mı bilmiyorum. Daha fazla kalmaz mıydık? , kalabilirdik ama devlet görevi. İrade böyle uygun bulmuş. Biz o iradeyi hiç tartışmayız bile. Diyarbakır bu ülkenin çok önemli ve değerli bir parçası. Kadim bir şehir. Orada aynı ciddiyetle heyecanla hizmet edeceğiz" diye konuştu.



"Ateşin içine gelmiştik"

Antalya'da 4 yıllık görev süresinde çoğu krizi üst üste yaşadıklarını anlatan Karaloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimini kast ederek "Geldiğimde ateşin içerisine gelmiştik. Şunu da öğrendik. Antalya'nın bunu devam ettirmesi lazım. Antalya'da oluşturulan uyum, birlik ve beraberlik ruhu krizleri yönetmeyi de öğrendi. Pandemiyi niye bu kadar rahat yönettik? sadece valinin başarısı değil, şehrin başarısı var, kurumların başarısı ve halkın kurallara uymasının başarısı var. Bu şehirde 4 senedir kimseyle kavga etmedik, kimse bizimle kavga etmedi, kimse kimseyle kavga etmedi. Huzurlu bir 4 yıl geçirdik. Şimdi zaman ayrılık zamanı. Görev yerimiz değişti, dostluklar bakidir. Sizin de Diyarbakır'da ve olduğumuz yerde eviniz var" ifadelerini kullandı.Vali Karaloğlu, Cuma günü Antalya'dan ayrılıp ara vermeden aynı gün Diyarbakır'da görevine başlayacağını sözlerine ekledi.

Görüşmenin sonunda AGC başkanı Mevlüt Yeni tarafınan hizmetlerinin anısına Vali Karaloğlu'na teşekkür plaketi verildi.

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