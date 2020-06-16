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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu Jandarma Komutanlığı’nın bahçesine veda fidanı dikti vali Karaloğlu'nun veda ziyaretleri

İHA

Diyarbakır Valiliği görevine atanan Vali Münir Karaloğlu, mesaisini paylaştığı kurum amirlerine veda ziyaretinde bulundu.

Vali Karaloğlu Jandarma Komutanlığı’nın bahçesine veda fidanı dikti vali Karaloğlu'nun veda ziyaretleri

Diyarbakır Valiliği görevine atanan Vali Münir Karaloğlu, mesaisini paylaştığı kurum amirlerine veda ziyaretinde bulundu.
Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır Valisi olarak görevlendirilen Vali Münir Karaloğlu, Antalya’da veda ziyaretlerine başladı. Bu kapsamda ilk veda ziyaretini Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığına yapan Vali Karaloğlu, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat’a görevlerinde başarılar diledi. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Vali Karaloğlu’nu makamında ağırlayan Başkan Böcek, Antalyalılar adına Karaloğlu’na teşekkür etti. Veda ziyaretlerine devam eden Vali Karaloğlu, ATSO Başkanı Davut Çetin ve Antalya Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere’yi de unutmadı.

"Tüm problemleri hep beraber çözmeyi öğrendik"
Burada yaptığı konuşmasında yöneticilik yaparken en güzel günlerini Antalya'da geçirdiğini belirtti. 4 yıl boyunca birlikte görev yaptıklarına değinen Vali Karaloğlu “Hep beraber bütün kurumlar belediyeler, büyükşehir belediyesi el ele güzel işler yapmaya gayret ettik. Antalya’dan ayrılıyoruz ama bizim ayrıldığımız her şehirde gönlümüzün bir parçası kalır. Antalya’da da kalacak. Yeri geldi çok sıkıntılı günlerimiz oldu, krizler yaşadık ama bir şeyi başardık. Bu şehirde problemleri ve krizleri hep beraber çözmeyi öğrendik. Görevler sınırlı ama dostluklar baki” dedi.

“Başımız gözümüz üstüne”
Antalya’da görev yapan valilerin görev sürelerinin ortalama 2.5 yıl olduğuna dikkat çeken Karaloğlu “Antalya’mızda dört seneyi doldurduk. Bu 4 yıl içerisinde önemli badireler de atlattık. 15 Temmuz hain darbe girişimi, Rus uçağının düşürülme sürecinde yaşanan kriz ve son olarak da dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan korana virüs süreci. Şükürler olsun ki sizlerle beraber, şehrin dinamikleriyle beraber esnafıyla, tüccarıyla, odasıyla hep birlikte gönül birliği ve iş birliği yaparak aşmasını da bildik. Sonuçta bu bir devlet görevi ve devletimiz bizi Diyarbakır’da görevlendirdi. Biz de “başımız gözümüz üstüne” dedik. Burada olduğu gibi orada da yine aynı anlayışla hizmete devam edeceğiz. Antalya’da olmaktan ve Antalyalılara hizmet etmekten oldukça mutlu oldum. Hepinizi Diyarbakır’a bekliyorum. Sizleri orada ağırlamaktan mutluluk duyacağım” diyerek Antalyalı Oda Başkanlarını Diyarbakır’a davet etti.
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir’e de veda ziyaretinde bulunan Vali Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal’ı da unutmadı. Başsavcı İnal, Başkan Özdemir ve Rektör Ünal’a görevlerinde başarılar dileyerek Diyarbakır’a davet etti.

Karaloğlu’ndan veda fidanı
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt’a da veda ziyaretinde bulunan Vali Münir Karaloğlu, Jandarma Komutanlığı’nın bahçesine bir fidan dikti. 4 sene boyunca Antalya’nın huzur ve güvenliği için mesaisini paylaştığı tüm Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeline teşekkür etti. Görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

“Antalya’da huzurlu bir 4 sene geçirdik”
Karaloğlu’nun veda ziyaretlerinde son durağı Antalya Gazeteciler Cemiyeti oldu. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ve yönetimiyle vedalaşan Vali Karaloğlu, “Devletimiz bizi Diyarbakır’a görevlendirdi. Devlet iradesi böyle uygun gördü. Diyarbakır bu ülkenin çok önemli bir parçası. Çok kadim bir şehir. Gidip orada da aynı ciddiyetle, aynı heyecanla Diyarbakır’a ve Diyarbakırlıya hizmet edeceğiz. Antalya’da görev süremiz boyunca yaşadığımız krizler de oldu ama uyum içerisinde çalışarak krizlerden çıkmayı da başardık. Son yaşanan salgın sürecinde sadece Vali olarak bizlerin başarısı yok. Antalyalıların bilinçli olması ve devletimizin belirlediği kurallara harfiyen uymasının da kazanılan bu başarıda etkisi var. Halk yöneticisine güvenmese kurallara uymaz. Bu şehirde uyumlu bir atmosfer oluştu. Bizim kimseyle, kimsenin de bizimle bir sorunu olmadı. Antalya’da huzurlu bir 4 sene geçirdik ama zaman ayrılık zamanı sadece görev yerimiz değişti dostluklar hep aynı kalacak. Sizin de Diyarbakır’da bir eviniz var” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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