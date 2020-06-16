Alman turizmcilerden Alman hükümetine "Türkiye" baskısı Turizmcilerden Almanya'nın Türkiye'ye kapılarını açması için protesto ve dava hazırlığı

Alman turizmciler, Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelere yönelik seyahat uyarılarının milyarlarca Euro'luk kayba yol açtığını belirterek uyarının kaldırılmasını istedi.

Türkiye korona virüsle mücadelesinde normalleşme sürecine girdi. Türkiye'de tüm tedbirler yerine getirilirken gündemin en çok konuşulan konularından biri Alman basınında da yer alan, Almanya'nın AB ülkesi olmadığı gerekçesiyle Türkiye'ye kapılarını açmaması ve seyahat uyarısını Ağustos ayının sonuna kadar uzatması oldu. Türk Alman ikili görüşmeler devam ederken, Almanya'daki turizmciler de Türkiye'ye seyahat serbestisi için harekete geçti. Alman basınına yansıyan bilgilere göre, Avrupalı Türk acenteciler hükümete dava açacak. Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya'nın Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısını kaldırmasını "önemli bir ilk adım” olarak nitelendirirken en kısa zamanda Avrupa dışındaki ülkeler için de bu uyarının kaldırılmasını beklediklerini duyurdu



Türkiye üzerine düşeni yaptı

Türkiye'de korona virüsle mücadele süresince, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların aldığı tedbirler sıkı denetimlerle yerine getirildi. Türkiye'de tedbirlere uyulması normalleşmeye gidilmenin önünü açtı. Yeni normal sürecinde bir yandan önlemlere uyulmaya devam edilirken, diğer yandan korona virüsün etkilerinden çıkmak için hamleler yapılıyor. O hamlelerden biri de turizm sektöründe hayata geçirildi. Avrupa'nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olan Türkiye, 2020 sezonu için tüm hazırlıklarını tamamladı. Turizmin başkenti Antalya'da oteller Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürürlüğe konulan sertifikasyon çalışmalarını tamamladı. Belirlenen kurallara uyan ve bakanlığın koyduğu maddelere uyan oteller yeni dönemde sertifika alarak faaliyet gösterecek. Antalya'da oteller, toplu kullanım alanları, sahil ve plajlarda Korona virüs kapsamında tüm hazırlıklar tamamlandı. Türk turizmciler, sezonu kayıp olarak değil, hazırlık, personel eğitimi ve tadilat olarak değerlendirdi. Antalya korona sürecinde kendini revize ederek dünyanın gözde turizm destinasyonu olmaya adaylığını koydu.



Bakan Çavuşoğlu: "Alman misafirlerimizi bekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ardından Alman turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında Türkiye’nin bulunduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Aldığımız tedbirlerle Alman dostlarımızı yine ülkemizde ağırlamak istiyoruz. Bu dönemde tatilin güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirilmesi için tüm şartların uygun olması gerektiğini biliyoruz. Bunun içinde gerekli tedbirleri alıyoruz. Korona pandemisi Almanya’da olduğu gibi Türkiye’de de kontrol altına alındı. Türk sağlık sistemi, böylesine ağır bir kriz karşısında gücünü göstermiştir. Hastanelerimizin kapasitesi, yoğun bakım yatağı ve tedavi protokolleriyle başarılı bir sınav vermiştir" dedi.



Almanya'dan AB ülkelerine seyahat serbestisi

Almanya korona virüs salgını nedeniyle Avrupa dahil dünya çapında 200 ülkeye uyguladığı seyahat yasağını kısmen kaldırma kararı aldı. Hükümet 15 Haziran’dan itibaren 29 Avrupa ülkesi için seyahatler için yeşil ışık yaktı. 24 AB ülkesinin yanı sıra AB'den yeni ayrılan İngiltere ile AB üyesi olmayıp Schengen bölgesi içinde sınır kontrollarının yapılmadığı İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lichtenstein'a seyahat kısıtlamalarının tümüyle kaldırılması hedeflenirken, İspanya ve Norveç için seyahat uyarısı şimdilik şartlı kalkacak. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'da ve seyahat yasağı kaldıran söz konusu ülkelerde son 7 günde, 100 bin nüfus başına 50 yeni korona virüsü vakası görülmesi durumunda tekrar seyahat yasağı önlemine geri dönülebileceğini söyledi.



Türkiye için istisna bekleniyor

Türkiye’nin de bulunduğu AB üyesi olmayan ülkelere yönelik seyahat uyarısının kalkması için görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Dışişleri Bakanı Maas, bu ülkeler için karar verilmesinin zaman alacağını belirtti. Alman hükümeti, geride kalan günlerde, iki ülke arasında turizm ve seyahatlerin ne zaman yeniden başlayabileceği konusunda istişarelerin sürdüğünü duyurmuş, ancak somut bir tarih vermekten kaçınmıştı. Maas, bu konudaki kararın Türkiye’deki koşullara bağlı olacağını, plajlarda, otellerde uygulanan hijyen kuralları ve korona virüsü vaka sayılarına bakacaklarını söylemişti.



2019’da yaklaşık 5 milyon Alman tatilini Türkiye’de geçirdi

Türkiye, Alman turistlerin en çok tatile gittiği ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yerli ve yabancı yayın organlarında Korona virüsle mücadelede Türkiye'de düşüşe geçen vaka sayısına ve alınan önlemlerle, turizm için hayata geçirilen sağlık sertifikasyonuna dikkat çekilmiş, Türkiye’nin Alman turistlerin gelmesini umut ettiği haber verilmişti. 2019’da yaklaşık 5 milyon Alman tatilini Türkiye’de geçirdi. Almanya, korona virüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği (AB) harici 160’dan fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısını, önümüzdeki Ağustos ayının sonuna kadar uzattı. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda alınan karara göre, belirli kriterleri karşılayan ülkeler için de seyahat uyarıları istisnai olarak kaldırılabilecek.



Alman Turizmcilerden Alman hükümetine "Türkiye" baskısı

Alman turizmciler, Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelere yönelik seyahat uyarılarının milyarlarca Euroluk kayba yol açtığını belirterek uyarının kaldırılmasını istedi. Alman basınına yansıyan bilgilere göre, Avrupalı Türk acentacılar hükümete dava açacak. Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya'nın Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısını kaldırmasını "önemli bir ilk adım” olarak nitelendirirken en kısa zamanda Avrupa dışındaki ülkeler için de bu uyarının kaldırılmasını beklediklerini duyurdu. Fiebig, turizm acentelerinin hijyen ve mesafe kriterlerini gözeterek hem çalışanların hem de seyahat edecek olanların güvenliklerini temin edebilecek şekilde çalışmalarına hız verdiklerini açıkladı. Almanya içindeki tatil rezervasyonlarından sonra Akdeniz'e artan bir ilgi gözlemlediklerini söyleyen DRV Başkanı Fiebig, "En erken Yunanistan, Hırvatistan ve Portekiz'e seyahatlerin başlayabileceğini görüyoruz. Yaz tatili artık başlayabilir” diye konuştu.



Türkiye'ye kapıların açılması için protesto ve dava hazırlığı

Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre, Avrupa Türk Acentacılar Birliği'nden (COOP TRR), Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için 18 Haziran Perşembe günü Köln ve Düsseldorf'ta protesto eylemleri düzenleyeceklerini, ayrıca uyarının kaldırılması için de konuyu yargıya taşımaya hazırlandıklarını açıkladı. Almanya'nın seyahat yasağı uyguladığı ve aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 160 ülkeden bazılarının COVID 19'la mücadelede çok başarılı olduğuna dikkat çeken COOP TRR CEO'su Cumhur Sefer, "Vaka ve vefat sayısı çok yüksek olmasına rağmen seyahat izni çıkan İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelere nazaran Türkiye, çok daha iyi konumda. Eylemlerimizde biz de buna vurgu yapıp ‘Eşit Muamele İstiyoruz' diyeceğiz” görüşünü aktardı.

Türkiye'ye seyahat uyarısını yargıya taşımaya hazırlandıklarını duyuran Sefer, "Seyahat hakkımızı hukuki yollardan da almak üzere araştırma yaptık. Hukukçularla yaptığımız görüşmelerde Almanya'ya karşı hızlıca dava açıp sonuç alabileceğimizi ve kazanma şansımızın çok yüksek olduğunu öğrendik; bu davayı biran önce açmak için hazırlık içindeyiz” diye konuştu.

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