Alman turizmcilerden Alman hükümetine "Türkiye" baskısı Turizmcilerden Almanya'nın Türkiye'ye kapılarını açması için protesto ve dava hazırlığı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alman turizmcilerden Alman hükümetine "Türkiye" baskısı Turizmcilerden Almanya'nın Türkiye'ye kapılarını açması için protesto ve dava hazırlığı

İHA

Alman turizmciler, Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelere yönelik seyahat uyarılarının milyarlarca Euro'luk kayba yol açtığını belirterek uyarının kaldırılmasını istedi.

Alman turizmcilerden Alman hükümetine "Türkiye" baskısı Turizmcilerden Almanya'nın Türkiye'ye kapılarını açması için protesto ve dava hazırlığı

Alman turizmciler, Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelere yönelik seyahat uyarılarının milyarlarca Euro'luk kayba yol açtığını belirterek uyarının kaldırılmasını istedi.
Türkiye korona virüsle mücadelesinde normalleşme sürecine girdi. Türkiye'de tüm tedbirler yerine getirilirken gündemin en çok konuşulan konularından biri Alman basınında da yer alan, Almanya'nın AB ülkesi olmadığı gerekçesiyle Türkiye'ye kapılarını açmaması ve seyahat uyarısını Ağustos ayının sonuna kadar uzatması oldu. Türk Alman ikili görüşmeler devam ederken, Almanya'daki turizmciler de Türkiye'ye seyahat serbestisi için harekete geçti. Alman basınına yansıyan bilgilere göre, Avrupalı Türk acenteciler hükümete dava açacak. Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya'nın Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısını kaldırmasını "önemli bir ilk adım” olarak nitelendirirken en kısa zamanda Avrupa dışındaki ülkeler için de bu uyarının kaldırılmasını beklediklerini duyurdu

Türkiye üzerine düşeni yaptı
Türkiye'de korona virüsle mücadele süresince, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların aldığı tedbirler sıkı denetimlerle yerine getirildi. Türkiye'de tedbirlere uyulması normalleşmeye gidilmenin önünü açtı. Yeni normal sürecinde bir yandan önlemlere uyulmaya devam edilirken, diğer yandan korona virüsün etkilerinden çıkmak için hamleler yapılıyor. O hamlelerden biri de turizm sektöründe hayata geçirildi. Avrupa'nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olan Türkiye, 2020 sezonu için tüm hazırlıklarını tamamladı. Turizmin başkenti Antalya'da oteller Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürürlüğe konulan sertifikasyon çalışmalarını tamamladı. Belirlenen kurallara uyan ve bakanlığın koyduğu maddelere uyan oteller yeni dönemde sertifika alarak faaliyet gösterecek. Antalya'da oteller, toplu kullanım alanları, sahil ve plajlarda Korona virüs kapsamında tüm hazırlıklar tamamlandı. Türk turizmciler, sezonu kayıp olarak değil, hazırlık, personel eğitimi ve tadilat olarak değerlendirdi. Antalya korona sürecinde kendini revize ederek dünyanın gözde turizm destinasyonu olmaya adaylığını koydu.

Bakan Çavuşoğlu: "Alman misafirlerimizi bekliyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ardından Alman turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında Türkiye’nin bulunduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Aldığımız tedbirlerle Alman dostlarımızı yine ülkemizde ağırlamak istiyoruz. Bu dönemde tatilin güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirilmesi için tüm şartların uygun olması gerektiğini biliyoruz. Bunun içinde gerekli tedbirleri alıyoruz. Korona pandemisi Almanya’da olduğu gibi Türkiye’de de kontrol altına alındı. Türk sağlık sistemi, böylesine ağır bir kriz karşısında gücünü göstermiştir. Hastanelerimizin kapasitesi, yoğun bakım yatağı ve tedavi protokolleriyle başarılı bir sınav vermiştir" dedi.

Almanya'dan AB ülkelerine seyahat serbestisi
Almanya korona virüs salgını nedeniyle Avrupa dahil dünya çapında 200 ülkeye uyguladığı seyahat yasağını kısmen kaldırma kararı aldı. Hükümet 15 Haziran’dan itibaren 29 Avrupa ülkesi için seyahatler için yeşil ışık yaktı. 24 AB ülkesinin yanı sıra AB'den yeni ayrılan İngiltere ile AB üyesi olmayıp Schengen bölgesi içinde sınır kontrollarının yapılmadığı İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lichtenstein'a seyahat kısıtlamalarının tümüyle kaldırılması hedeflenirken, İspanya ve Norveç için seyahat uyarısı şimdilik şartlı kalkacak. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'da ve seyahat yasağı kaldıran söz konusu ülkelerde son 7 günde, 100 bin nüfus başına 50 yeni korona virüsü vakası görülmesi durumunda tekrar seyahat yasağı önlemine geri dönülebileceğini söyledi.

Türkiye için istisna bekleniyor
Türkiye’nin de bulunduğu AB üyesi olmayan ülkelere yönelik seyahat uyarısının kalkması için görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Dışişleri Bakanı Maas, bu ülkeler için karar verilmesinin zaman alacağını belirtti. Alman hükümeti, geride kalan günlerde, iki ülke arasında turizm ve seyahatlerin ne zaman yeniden başlayabileceği konusunda istişarelerin sürdüğünü duyurmuş, ancak somut bir tarih vermekten kaçınmıştı. Maas, bu konudaki kararın Türkiye’deki koşullara bağlı olacağını, plajlarda, otellerde uygulanan hijyen kuralları ve korona virüsü vaka sayılarına bakacaklarını söylemişti.

2019’da yaklaşık 5 milyon Alman tatilini Türkiye’de geçirdi
Türkiye, Alman turistlerin en çok tatile gittiği ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yerli ve yabancı yayın organlarında Korona virüsle mücadelede Türkiye'de düşüşe geçen vaka sayısına ve alınan önlemlerle, turizm için hayata geçirilen sağlık sertifikasyonuna dikkat çekilmiş, Türkiye’nin Alman turistlerin gelmesini umut ettiği haber verilmişti. 2019’da yaklaşık 5 milyon Alman tatilini Türkiye’de geçirdi. Almanya, korona virüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği (AB) harici 160’dan fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısını, önümüzdeki Ağustos ayının sonuna kadar uzattı. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda alınan karara göre, belirli kriterleri karşılayan ülkeler için de seyahat uyarıları istisnai olarak kaldırılabilecek.

Alman Turizmcilerden Alman hükümetine "Türkiye" baskısı
Alman turizmciler, Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelere yönelik seyahat uyarılarının milyarlarca Euroluk kayba yol açtığını belirterek uyarının kaldırılmasını istedi. Alman basınına yansıyan bilgilere göre, Avrupalı Türk acentacılar hükümete dava açacak. Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya'nın Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısını kaldırmasını "önemli bir ilk adım” olarak nitelendirirken en kısa zamanda Avrupa dışındaki ülkeler için de bu uyarının kaldırılmasını beklediklerini duyurdu. Fiebig, turizm acentelerinin hijyen ve mesafe kriterlerini gözeterek hem çalışanların hem de seyahat edecek olanların güvenliklerini temin edebilecek şekilde çalışmalarına hız verdiklerini açıkladı. Almanya içindeki tatil rezervasyonlarından sonra Akdeniz'e artan bir ilgi gözlemlediklerini söyleyen DRV Başkanı Fiebig, "En erken Yunanistan, Hırvatistan ve Portekiz'e seyahatlerin başlayabileceğini görüyoruz. Yaz tatili artık başlayabilir” diye konuştu.

Türkiye'ye kapıların açılması için protesto ve dava hazırlığı
Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre, Avrupa Türk Acentacılar Birliği'nden (COOP TRR), Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için 18 Haziran Perşembe günü Köln ve Düsseldorf'ta protesto eylemleri düzenleyeceklerini, ayrıca uyarının kaldırılması için de konuyu yargıya taşımaya hazırlandıklarını açıkladı. Almanya'nın seyahat yasağı uyguladığı ve aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 160 ülkeden bazılarının COVID 19'la mücadelede çok başarılı olduğuna dikkat çeken COOP TRR CEO'su Cumhur Sefer, "Vaka ve vefat sayısı çok yüksek olmasına rağmen seyahat izni çıkan İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelere nazaran Türkiye, çok daha iyi konumda. Eylemlerimizde biz de buna vurgu yapıp ‘Eşit Muamele İstiyoruz' diyeceğiz” görüşünü aktardı.
Türkiye'ye seyahat uyarısını yargıya taşımaya hazırlandıklarını duyuran Sefer, "Seyahat hakkımızı hukuki yollardan da almak üzere araştırma yaptık. Hukukçularla yaptığımız görüşmelerde Almanya'ya karşı hızlıca dava açıp sonuç alabileceğimizi ve kazanma şansımızın çok yüksek olduğunu öğrendik; bu davayı biran önce açmak için hazırlık içindeyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da 10 dairenin bulunduğu bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Antalya'da 10 dairenin bulunduğu bina karantinaya ...
Başkan Tütüncü: “Gülveren Kentsel Dönüşümü lider bir proje olacak”
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü: “Gülveren Kentsel Dönüşümü lider bir ...
Duruşmaların başladığı Antalya Adliyesi'nde kuyruk oluştu Adliye önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar maskelerini taktı fakat sosyal mesafeye uymadılar
YEREL HABERLER Duruşmaların başladığı Antalya Adliyesi'nde kuyruk ...
Muratpaşa’da atalık tohumlar için işbirliği
YEREL HABERLER Muratpaşa’da atalık tohumlar için işbirliği
Orijinal Döşemealtı halısında 8 bin ilmik var
YEREL HABERLER Orijinal Döşemealtı halısında 8 bin ilmik var
Işıkta bekleyen otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Işıkta bekleyen otomobil alev alev yandı
İbradı Ormana’da meskenler kanalizasyona bağlanıyor
YEREL HABERLER İbradı Ormana’da meskenler kanalizasyona bağlanıyor
Uçuş fobisi yüzünden nefes alamadı, Covid-19 sanıldı
YEREL HABERLER Uçuş fobisi yüzünden nefes alamadı, Covid-19 sanıldı
Demir profiller araca saplandı, yoldan tesadüfen geçen doktor aile hayata bağladı Paramparça olan otomobilde sıkıştı, ilk müdahaleyi doktor aile yaptı Kamyonetin arkasındaki demir inşaat iskelesi profilleri arkadan çarpan otomobile saplandı Kadın sürücü santimetreler farkıyla demir profillerden kurtulup araçta sıkıştı Seyir halindeki kamyonete son sürat arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Demir profiller araca saplandı, yoldan tesadüfen ...
2 tekerlekli salça makinesi, 16 yıldır geçim kaynağı
YEREL HABERLER 2 tekerlekli salça makinesi, 16 yıldır geçim kaynağı
Vali Karaloğlu Jandarma Komutanlığı’nın bahçesine veda fidanı dikti vali Karaloğlu'nun veda ziyaretleri
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu Jandarma Komutanlığı’nın bahçesine ...
Tarihi Kaleiçi'ne ateş ölçümü yapılmadan giriş yok Pandemi tedbirleri uygulamaya geçti, Kaleiçi’ne girişte ateş ölçümü yapılıyor
YEREL HABERLER Tarihi Kaleiçi'ne ateş ölçümü yapılmadan giriş ...
Senenin sadece dört ayı sokak sokak geziyor, günlük 1 tona kadar salça çekiyor 2 tekerlekli salça makinesi geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Senenin sadece dört ayı sokak sokak geziyor, günlük 1 ...
Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinin benzeri Antalya'da
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinin benzeri ...
Duruşmalar başlayınca adliye önünde kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Duruşmalar başlayınca adliye önünde kuyruk oluştu
Başpehlivan Orhan Okulu: Kırkpınar için antrenmanlarımız devam ediyor
YEREL HABERLER Başpehlivan Orhan Okulu: Kırkpınar için ...
Alanya Katı Atık ve Bertaraf Tesisi çöp alımına başlıyor
YEREL HABERLER Alanya Katı Atık ve Bertaraf Tesisi çöp alımına ...
Antalya'da FETÖ'ye 1 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da FETÖ'ye 1 tutuklama
Vali Karaloğlu'ndan, AGC'ye veda ziyareti
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu'ndan, AGC'ye veda ziyareti
Manavgat'ta deniz kaplumbağası yuvalarına çitli koruma
YEREL HABERLER Manavgat'ta deniz kaplumbağası yuvalarına çitli ...
Kepezlilere konforlu yollar
YEREL HABERLER Kepezlilere konforlu yollar
Antalyaspor'da antrenör Dağaşan'a doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Antalyaspor'da antrenör Dağaşan'a doğum günü ...
Üç yıldır aynı caminin kubbesinde yavrularını büyütüp uçuruyorlar Mahalleli, her yıl dört gözle aynı leylek ailesini bekliyor Antalya'da cami kubbesi leyleklerin yuvası oldu
YEREL HABERLER Üç yıldır aynı caminin kubbesinde yavrularını büyütüp ...
Alanya'da, arabada sinema keyfi
YEREL HABERLER Alanya'da, arabada sinema keyfi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X