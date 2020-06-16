Antalya'da 10 dairenin bulunduğu bina karantinaya alındı

Antalya’da iki kişide korona virüs tespit edilince, 10 dairenin bulunduğu 5 katlı bina karantinaya alındı.

Muratpaşa ilçesi,Varlık Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci kat dairesinde yaşayan çiftin dün gün gece korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede yapılan testlerde yeni tip korona virüsün( Covid19) pozitif çıkması sonrası filyasyon ekibi çalışma yaptı. Çiftin, yaşadığı 5 katlı 10 dairenin bulunduğu bina karantinaya alındı. Polis hem bina kapısına hem de çevresine güvenlik şeridi çekti. Bina giriş ve çıkışa kapatıldı. Binada yaşayanlar 14 gün karantina kuralına uyacak ve ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından karşılanacak. Binada sessizlik hakim olurken çok az kişi balkon veya pencereye çıktı. Çiftin hastanede tedavilerine devam edildiği bildirildi.

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