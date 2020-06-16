Antalya’da zincirleme trafik kazası

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'da 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada büyük çapta maddi hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Antalya'nın Serik ilçesi D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan K.'nın kullandığı 07 ABV 278 plakalı araç ile Rıza K.'nın kullandığı 07 DDD 27 plakalı araç ve Mehmet Ö.'nün kullandığı 07 AEV 641 plakalı araç adeta birbirine girdi. Gedik kavşağı ilerisinde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, Antalya istikametine gitmekte olan 3 araçta maddi hasar oluştu.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.