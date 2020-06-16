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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya yaza 73 mavi bayraklı plaj ve bir marina işletmesi ile giriyor

İHA

Alanya Belediyesi, TÜRÇEV denetiminin ardından Mavi Bayrağı'nı bugün teslim aldı. Böylece Antalya bölgesinde halk plajları arasında ilk mavi bayraklı İlçe Belediyesi unvanı aldı.

Alanya yaza 73 mavi bayraklı plaj ve bir marina işletmesi ile giriyor

Alanya Belediyesi, TÜRÇEV denetiminin ardından Mavi Bayrağı’nı bugün teslim aldı. Böylece Antalya bölgesinde halk plajları arasında ilk mavi bayraklı İlçe Belediyesi unvanı aldı.
Uluslararası ölçekte FEE önderliğinde, ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı’na dair 2020 yılı ödülleri açıklandı. Bu yıl Türkiye’de 486 plaj, 22 marina ve 7 yatta Mavi Bayrak dalgalanacak. Türkiye bu yıl da Mavi Bayraklı Plaj sayısını arttırmaya devam ederek Mavi Bayrak Programına dahil 49 ülke içerisinde yeniden dünya üçüncüsü oldu. Türkiye’de, Antalya ise 206 plaj ve 5 marina ile 1. sırada yerini aldı.
Alanya kent ölçeğinde 2020 yılı Mavi Bayrak ödülüne layık görülen 67 tesis plajı, 6 halk plajı ve 1 marina işletmesi için sezon denetimleri başladı. Başvuru yapan tesis ve halk plajlarının Mavi Bayrak sezon denetimleri, TÜRÇEV Antalya Koordinatörlüğü, Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu Alanya Belediyesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Alanya Şubesi ve tarafından gerçekleştiriliyor. Denetimler esnasında tesislerin ve halk plajlarının Mavi Bayrak kılavuz kriterlerine uygunluğu yerinde doğrulanarak, sezon boyunca Mavi Bayraklı Plaj olarak faaliyet gösterecek tesislerin plajlarına en iyi plaj uygulamaları konusunda da bilgiler veriliyor.

Alanya ilk belediye oldu
Dünya genelinde 49 ülkede uygulanan “Mavi Bayrak Programı” kapsamında, Türkiye geçen yıl 463 olan Mavi Bayraklı Plaj sayısını bu yıl 486’ya yükseltti. 2020 yılı yaz sezonunda Alanya’da ise 67 tesis plajı, 6 halk plajı ve 1 marina işletmesi Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü. Alanya, bugün alınan Mavi Bayrak’la birlikte, Antalya bölgesinde Mavi Bayraklı ilk İlçe Belediyesi oldu.
2020 yılının ilk Mavi Bayrak Ödülü yerinde gerçekleştirilen denetimler sonrasında Alanya Belediyesi Keykubat Doğu Halk Plajına verildi. Alanya Belediyesi Keykubat Doğu Halk Plajı’nın mavi bayrağı TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy tarafından Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ALTİD Başkanı Burhan Sili’ye teslim edildi.
Covid19 sürecinde alınan tedbirler ile dikkati çeken Alanya Belediyesi, Keykubat Doğu Halk Plajı’nda yeni bir sürecin başladığını ifade eden Başkan Yücel, plaja giriş çıkışlarında, WC kullanımları, duş kullanımları ve plaj kullanımlarında sosyal mesafenin korunmasına dair uyarı alanlarının oluşturulduğunu vurguladı. Yücel, “Giriş ve çıkış da plaj kullanıcılarının kişisel dezenfeksiyon işlemlerini yapabilmeleri için dezenfeksiyon noktaları oluşturduk. Atık yönetiminin bir gereği olarak tıbbi atık olarak kabul edilen eldiven ve maske atıklarının ayrı toplanacağı konteynerleri plaja yerleştirildik. Covid19 Pandemi sürecinde plajda uyulması gereken kuralları içeren uyarı levhasını alanda konumlandırdık. Bu dönemde plajlarda alınan tedbirler, kurallara riayet edilmesiyle birlikte atlatılacak sürecin ardından zamanla genişletilebileceğini umuyorum" dedi.

"Çalışmalarımız devam edecek"
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mavi Bayrak programı ile ilgili olarak “Bu yıl yerel sorumlusu olduğumuz 67 tesis plajı, 6 adet halk plajı ve 1 marina ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2020 yılı itibariyle 33 adet mavi bayrak kriteri ile ilgili denetimler bu yıl için başvurusunu yapan tesis plajları / halk plajları ve marinada devam ediyor.” dedi. Kriterlere uyumun büyük ölçüde sağlandığını ifade eden Başkan Yücel; “Alanya Belediyesi olarak yaz sezonu boyunca Covid19 Pandemi süreci de dikkate alınarak plajların ve çevre sağlığının korunması adına çalışmalarımıza sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında devam edeceğiz.” sözlerine yer vererek çevresel farkındalığın önemine vurgu yaptı.
Mavi Bayraklı plajların önemli kriterlere sahip olduğunu açıklayan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy yaptığı açıklamada; “Vakıf olarak Covid19 Pandemi sürecinde Mavi Bayraklı Plajlarımızda önemli çalışmalara imza atılmış olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun Covid19 ile mücadele kapsamında belirlediği hususlar da esas alınarak “Mavi Bayrak Ödüllü Plajlar için Covid19 Sonrası Tedbirler Rehberi” hazırlandı. Plajda yerleşim kuralları, donanım ve ekipmanların hijyene yönelik önlemler, atıkların yönetimine dair birtakım ilave kriterlerin de uygulanması planlanıyor” ifadelerine yer verdi.
Bunun yanı sıra Vakıf tarafından yapılan açıklamada çevre, sağlık ve hijyen koşullarının en üst seviyede tutulduğu Pandemi süreci içerisinde Mavi Bayraklı plajlarda deniz suyunun mikrobiyolojik olarak kontrol edilmesi, plaj ve donanımlarının temizliği, can güvenliği ve çevre yönetimine dair pek çok kriteri barındırması, tüm bu kriterlerin denetim altında tutulması ile Mavi Bayrak ödüllerinin Uluslararası turizm camiası için önemli güvence alanları olacağına vurgu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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