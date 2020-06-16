Antalya'da 2.2 milyon TL'lik kaçak parfüm ele geçirildi

<br>Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, polis ekiplerince bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri 2 milyon 200 bin TL olan 22 bin 201 kaçak parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesindeki bir depoda kaçak parfüm depolandığına dair yapılan ihbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda depoda yapılan aramada Antalya ve çevre illere dağıtımı yapılacağı öğrenilen piyasa değeri 2 milyon 200 bin TL olan 22 bin 201 kaçak parfüm ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, olayla ilgili gözaltına alınan Y.K.'nin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN<br>2020-06-16 17:52:51<br>

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