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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da 2 milyon 200 bin liralık kaçak parfüm ele geçirildi

İHA

Antalya'da polisin bir depoya yaptığı baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan değişik markalarda 22 bin 201 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Antalya’da 2 milyon 200 bin liralık kaçak parfüm ele geçirildi

Antalya'da polisin bir depoya yaptığı baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan değişik markalarda 22 bin 201 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesinde bir depoda yurda kaçak yollarla sokulan parfümlerin olduğunu ve depodan il merkezi ve çevre illere dağıtım yapıldığı bilgisini aldı. Dün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde depoya yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan değişik markalarda 22 bin 201 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet etmek” suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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