Denizde bulunan cesedin kime ait olduğu belirlendi

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, falezlerin olduğu bölgede, denizde bulunan cesedin, İsrafil K.'ye (45) ait olduğu belirlendi.<br>Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Falezlerin olduğu bölgede, denizin yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile deniz polisi, erkeğe ait olan cesedi bota alarak, Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, cesette herhangi bir darp izine rastlanmadı.<br>Yapılan araştırmada cesedin, aynı mahallede oturan İsrafil K. olduğu belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan İsrafil K.nin, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-06-17 11:02:16<br>

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