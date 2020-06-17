2020'nin ilk yavru alageyiği görüntülendi

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) DÜNYADA doğal popülasyonu sadece Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde devam eden alageyiklerin 2020'deki ilk yavrusu, gözlem için kurulan kameralara yansıdı. <br>Nesli tehlike altındaki türlerden olan ve doğal popülasyonunun devam ettiği tek yer Antalya'nın Düzlerçamı bölgesi olan alageyiklerin üremesi için 2002'de, Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu kuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan istasyonun kuruluşundan bu yana nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyiklerin sayısı 120'ye kadar ulaştı.<br>Alageyikler, alan içindeki kameralarla 24 saat izleniyor. Geçen aylarda üreme dönemine giren alageyiklerin 2020'deki ilk yavrusu, gözlem için kurulan kameralara yansıdı. Yemlenmeye gelen alageyikler arasındaki yavrunun, DKMP ekiplerince kameralar üzerinden yapılan kontrollerde 15 günlük olduğunun tahmin edildiği ve sağlığının iyi olduğu belirtildi.<br>Farklı yıllarda AntalyaDüzlerçamı, ManavgatBeydiğin, AydınDilek Yarımadası, MuğlaKöyceğiz alanlarına nakilleri sağlanan alageyiklerin diğer doğal yaşam alanlarında da çoğalması için çalışmalar yürütülüyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-06-17 11:40:27<br>

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