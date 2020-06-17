Konyaaltı’na 1 yılda 17 park

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, son bir yılda Konyaaltı’na 17 park kazandırdıklarını söyledi. Esen, “Parklarımızın hiçbiri için özel açılış yapmadık. Açılışa harcayacağımız bir lirayı bile başka alanlarda vatandaşımızın yararına harcıyoruz” dedi

Korona virüs salgını nedeniyle park alanlarının geçici süre hizmete kapatıldığı dönemde, Konyaaltı Belediyesi bir yandan yeni park çalışmalarına hız verirken, bir yandan da mevcut parklarda bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Konyaaltı Belediyesi, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Konyaaltı’nın farklı mahallelerinde 17 yeni park ve yeşil alanı hizmete açtı. Bu çalışmalarda ilçe sınırlarına 45 bin metrekare yeşil alan daha kazandırıldı.



“Hiç birine özel açılış yapmadık”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçede park ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Esen, “Son bir yılda Konyaaltı’na 17 yeni park yaptık. Ailelerimizin çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz. Konyaaltı’nda yeşil dokuyu koruyarak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını büyütmek için çabalıyoruz. Yaptığımız parkları sessiz sedasız yurttaşlarımızın kullanımına açtık. Hiç birine özel açılış yapmadık. Bizim harcadığımız her bir lira vatandaşın parasıdır. Park açılışı yaparken harcayacağımız parayla farklı hizmetler yerine getirebiliriz. Yaptığımız parklar insanlar tarafından kullanılınca, insanların mutluluğunu gördükçe bu bizim için açılış gibi oluyor. Güle güle kullansınlar, çocuklarıyla mutlu anlar yaşasınlar. Hepimizin amacı yeşili bol bir Konyaaltı’dır” dedi.



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