Antalya Muratpaşa'da 1 sokak, karantinaya alındı

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, 4 müstakil evin bulunduğu sokak, Covid-19 testi pozitif çıkan hastalar nedeniyle karantinaya alındı.<br>Muratpaşa'ya bağlı Doğuyaka Mahallesi'nde 20 kişinin yaşadığı, 4 müstakil evin bulunduğu 1201 Sokak, Covid-19 testleri pozitif çıkanlar nedeniyle karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokakta 15 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Polis ekipleri tarafından demir bariyerle çevrilen alan, Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı ekiplerce dezenfekte edildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-06-17 12:07:15<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.