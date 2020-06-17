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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Normalleşme sürecinde yat turizmine yoğun ilgi

DHA

Normalleşme sürecinde yat turizmine yoğun ilgi

<br>Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)KORONAVİRÜS salgını nedeniyle birçok turizm kolu sekteye uğrarken, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yat turizmine ilgi arttı. Alanya Marina Müdürü Şükran Işık, "Normalleşme süreciyle birlikte yoğun talep gelmeye başladı. Özellikle yat satışlarında büyük patlama oldu" dedi.<br>Çin'in Vuhan kentinde 2019 yılı sonlarında ortaya çıkan ve 2020 yılı itibarıyla da tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle turizm, en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Ancak ülkelerin normalleşme takvimini hayata geçirmesiyle birlikte turizmde umutlar yeşerirken, talep patlaması yaşayan yat turizmi kendini en çabuk toparlayacak alandan biri olarak göze çarpmaya başladı.<br>'TALEPLERİMİZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE GELMEYE BAŞLADI'<br>Akdeniz bölgesinde sadece Kaş, Antalya ve Alanya marinalarına, bünyesinde halk sağlığı merkezi olduğu için giriş izni verilirken, Alanya marinaya özellikle son günlerde yoğun talebin olduğu öğrenildi. Toplam kapasitesi 487 olan ve şu an yaklaşık 250 teknenin olduğu Alanya Marina'nın Müdürü Şükran Işık, yat turizmindeki son durum hakkında bilgi verdi. Işık, "2020 yılı aslında büyük heyecanla başlamıştı, çok güzel rezervasyonlar almıştık. Pandemi dolayısıyla hepsi bir anda kesildi. Normalleşme süreciyle birlikte taleplerimiz yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Özellikle yat satışlarında büyük patlama oldu" dedi.<br>'İNSANLAR YATLARINDA GÜVENDE TATİL YAPIYOR'<br>Yatlarda da kişi sınırlamaları bulunduğunu hatırlatan Şükran Işık, "Örneğin 10 metrelik bir yat içerisinde 5 kişilik aileye izin veriliyor. Yatın büyüklüğüne göre sayı da değişkenlik gösterirken, insanların yatlara yönelmesinin sebeplerinin en başında izole bir hayat geliyor. Bu sayede insanlar rahatlıkla izole olup, güvenle tatillerini geçirebiliyor ve kalabalığa girmek zorunda kalmıyor" diye konuştu.<br>AKDENİZ'DE 3 MARİNAYA İZİN VAR<br>Akdeniz bandına sınır kapısı olarak yurt dışından girişlerde sadece Antalya Marina, Kaş Marina ve Alanya Marina'ya izin verildiğini aktaran Işık, sadece bu 3 bölgede halk sağlığı müdürlükleri olduğu için bu kararın alındığını söyledi. Alanya Marina olarak yat turizmi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayan Işık, yeni giriş yapan yatlar için uygulanacak prosedürü de anlattı. Işık, "Halk Sağlığı Müdürlüğü yeni tekne girişlerinde testler yapacak. Kontroller yapıldıktan sonra bir sıkıntı yoksa karantina dönemi olmayacak. Ancak bir sıkıntı görülmesi durumunda teknelerinde 14 gün karantinada kalacaklar" dedi.<br>İSKANDİNAV VE RUS AĞIRLIKLI<br>Mevcut süreçte yat turizminde ana müşteri konseptinin İskandinav ve Rus olduğunu belirten Işık, "Başta İskandinav ağırlıklı müşterilerimizin yanı sıra Rus vatandaşlarının da talepleri var. Sezon sonuna kadar önemli bir artış bekliyoruz. Yazıştığımız tekneler var, artık yola çıktılar. Kimisi temmuz ayında gelecek, kimisi eylül ayında gelecek, şu anda yoldalar" diye konuştu.<br>YAT PARTİSİYLE MORAL DEPOLANACAK<br>Kısa bir süre sonra marinada kendilerinin sponsorluğunda ilçede faaliyet gösteren eğlence merkezi Illusion Event Hall tarafından bir yat partisi düzenleneceğini de söyleyen Işık, "Pandemi sürecinde insanlar sıkıldı. Bizim sponsorluğumuzda insanların yatlarından ayrılmadan bir yat partisi düzenlemek istiyoruz. İnsanlar teknelerinde müzik eşliğinde eğlensinler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK<br>2020-06-17 13:05:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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