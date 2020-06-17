Sarnıca düşen kuzu 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı Antalya'da kuzu kurtarma operasyonu

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Antalya'nın Serik ilçesinde sarnıca düşen kuzu, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Serik ilçesine bağlı Tekke köyünde 1500 rakımlı dağda sarnıca düşen kuzuyu fark eden 3 genç, kurtarma çalışmaları için itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı ekipleri, ip düzeneği kurarak, kuzuyu kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerden 1 tanesi, düzenekle kuzunun yanına inerek, onu halata bağladıktan sonra yukarıdan çekilmesini sağladı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarılan kuzuya, hemen su verildi.

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