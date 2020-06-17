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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa Camii’nde inşaat sürüyor

İHA

Muratpaşa Belediyesi'nin, Muratpaşa Camii'nde gerçekleştirdiği abdesthane, bebek bakım odaları, tuvaletler ve imam odasını kapsayan müştemilat inşaatı devam ediyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, inşaatı Kurban Bayramı öncesinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Muratpaşa Camii’nde inşaat sürüyor

Muratpaşa Belediyesi’nin, Muratpaşa Camii’nde gerçekleştirdiği abdesthane, bebek bakım odaları, tuvaletler ve imam odasını kapsayan müştemilat inşaatı devam ediyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, inşaatı Kurban Bayramı öncesinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Antalya’nın Osmanlı dönemi eserlerinden 450 yıllık Muratpaşa Camii’nde, Muratpaşa Belediyesi’nin müştemilat inşaatı devam ediyor. Abdesthane, bebek bakım odaları, tuvaletler ve imam odasını kapsayan Muratpaşa Cami müştemilatının kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı. Aynı zamanda kentin merkez camilerinden biri olan Muratpaşa’da Ocak sonunda başlayan çalışmalar 250 metrekarelik bir alanda gerçekleştiriliyor.
Uysal, Antalya İl Müftülüğüyle imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen inşaatı 31 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Muratpaşa Camii’nde inşaatın korona virüs salgını dolayısıyla camilerin ibadete kapalı olduğu dönemde de devam ettiğini belirten Uysal, “Elimizde olmayan nedenlerle belirlenen takvimin gerisinde kaldık. Ancak tamamlandığında bir Osmanlı dönemi eseri olan ve aynı zamanda uzmanların ifadesiyle ‘Selçuklu kaligrafi sanatının’ izlerini taşıyan Muratpaşa Camimize yakışan, Antalya’ya yakışan ve sadece camii cemaati açısından değil bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak bir yapı ortaya çıkmış olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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