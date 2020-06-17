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Polis hem çatıdaki vatandaşla hem sosyal mesafeyi hiçe sayan kalabalıkla uğraştı Antalya’da meraklı kalabalık çatıdaki kişiyi ikna etmeye çalışan polisin çalışmalarını sosyal mesafeyi ihlal ederek izledi Polis kalabalığı sık sık uyarmak zorunda kaldı

İHA

Antalya'da ailevi sorunları ve polis tarafından aranması bulunan kişinin çatıdaki intihar girişiminde meraklı kalabalık sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Polis kalabalığı dağıtmak için büyük çaba sarf etti.

Polis hem çatıdaki vatandaşla hem sosyal mesafeyi hiçe sayan kalabalıkla uğraştı Antalya’da meraklı kalabalık çatıdaki kişiyi ikna etmeye çalışan polisin çalışmalarını sosyal mesafeyi ihlal ederek izledi Polis kalabalığı sık sık uyarmak zorunda kaldı

Antalya’da ailevi sorunları ve polis tarafından aranması bulunan kişinin çatıdaki intihar girişiminde meraklı kalabalık sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Polis kalabalığı dağıtmak için büyük çaba sarf etti.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.00 sırasında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2566 Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Aynı binada yaşayan 30 yaşındaki Tolga B., ailevi sorunlarının yanında, polis tarafından da aranması olunca bunalıma girdi. Tolga B.’nin çatıdaki güneş enerjisi panellerinin üzerinde olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Polis ekipleri çatıya çıkıp, Tolga B.’yi ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra olay yerine özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Polisler binanın olduğu bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Çatıya çıkan müzakereci özel harekat ekipleri de şahsı ikna etmek için konuşmaya başladı. Tüm ikna çabalarına yanıt vermeyen Tolga B, zaman zaman ayaklarını damdan sarkıttı. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı zemine şişme hava yatağı açtı. Kalabalık ise polisin çalışmalarını dam,balkon,park ve muhtarlık önünden meraklı gözlerle izledi. Sosyal mesafeyi ihlal eden kalabalığı polis sık sık uyarmak zorunda kaldı. Polisin uyarısına aldırmayan kalabalık, yine çalışmalarını izlemeye devam etti. Yakınları da çatıya çıkarılan Tolga B, su verilmesi esnasında bir anlık dalgınlığından faydalanılarak çekildi. Meraklı kalabalık bu kez Tolga B.’nin ekip aracına alınacağı binanın önüne toplandı. Polis yine kalabalığı dağıtmak için büyük çaba sarf etti. 4 saatlik çalışmanın ardından, ekip aracına alınan Tolga B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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