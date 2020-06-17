Antalya derbisinde 12. randevu

Antalyaspor ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında 12’inci kez karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında aynı şehrin iki Süper Lig takımı Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. İlk maçı Antalyaspor sahasında 10 kaybetmişti. 12. kez kozlarını paylaşacak olan iki takımdan Alanyaspor’un kupa ve lig maçları dahil 5 galibiyeti, Antalyaspor’un ise 4 galibiyeti bulunuyor. Aynı kentin iki takımı arasındaki iki maçta 2 kez berabere tamamlandı. Kırmızıbeyazlılar 10’lık skor dezavantajına rağmen Alanyaspor’u yenip finalde Trabzonspor’un rakibi olmak istiyor. Antalyaspor, tam kadro rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda 19992000 sezonunda finale çıkma başarısını gösterirken, Galatasaray'a 53 yenilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.