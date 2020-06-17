Yumruklu kavgada fenalaşıp hayatını kaybetti Antalya’da ölümlü kavganın şüphelisi tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan kavga sırasında aniden fenalaşarak bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan Ziyaddin T. (42) ile Ali Çelik (45) karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre kavga dönüşmesiyle taraflar yumruk yumruğa bir birilerine girdi. Kavga esnasında Çelik, aniden fenalaşarak yere yığılırken, Ziyaddin T. ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri Çelik’i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ziyaddin T.’yi Çelik’in hayatını kaybettiği hastanenin bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. İlk incelemelere göre kafasına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği düşünülen Çelik’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk Ziyaddin T. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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